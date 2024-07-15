東張西望｜「狗婆」轉場繼續霸街兼擺賣　情緒激動狂向攝製隊動手

TVB節目《東張西望》今日（15日）播出年前曾提及的植小姐，人稱「狗婆」，曾霸佔深水埗鴨寮街一條後巷，更令這個地方淪為貓狗繁殖場。特首上任後亦有關注到此事，經過多個部門配合後，終於把她霸佔鴨寮街的一條後巷重見天日。而狗婆到底去了哪裡？

東張西望｜鴨寮街後巷淪為貓貓繁殖場 惡婦繁殖完再高價轉售圖利

《東張西望》播出年前曾提及的植小姐，人稱「狗婆」，曾霸佔深水埗鴨寮街一條後巷。(節目截圖)

特首上任後亦有關注到此事，經過多個部門配合後，終於把她霸佔鴨寮街的一條後巷重見天日。(節目截圖)

《東張西望》指狗婆原來轉戰巴域街及南昌街的橋底，她一如既往霸佔公共地方，今次她更聯群結隊，壯大版圖。狗婆的同黨每天都會在這個地方擺賣，既阻車又阻人，皆因她們連馬路都霸佔了，亦有街坊表示曾被她們攤開的物品弄到受傷。

《東張西望》指狗婆原來轉戰巴域街及南昌街的橋底。(節目截圖)

狗婆的同黨每天都會在這個地方擺賣，既阻車又阻人，皆因她們連馬路都霸佔了。(節目截圖)

《東張西望》主持黎寬怡上前問狗婆的同黨：「你平時係唔係都係度做生意㗎？」而這位女士就突然大叫一聲：「哎啊！」再用手撥開黎寬怡。之後黎寬怡再問她：「你係唔係平時都係咁阻街㗎？」這位女士就繼續重覆同一個動作，黎寬怡都一一避開。這位女士見黎寬怡不肯走就開始發難，雙手一同揮舞再大叫：「哎啊哎啊，行開行開，唔講啊！唔好問我！」之後就邊收拾東西邊揮舞雙手，企圖令黎寬怡離開。

《東張西望》主持黎寬怡上前問狗婆的同黨：「你平時係唔係都係度做生意㗎？」(節目截圖)

這位女士就繼續重覆同一個動作，黎寬怡都一一避開。這位女士見黎寬怡不肯走就開始發難，雙手一同揮舞再大叫。(節目截圖)

黎寬怡再問：「你係度做咩生意㗎？」這位女士就繼續大叫：「你躝啊，走走走走走！」黎寬怡問她：「婆婆，你今年幾歲？」這位女士就一手打在黎寬怡的咪上，黎寬怡再問她：「你係唔係識得狗婆？」這位女士突然情緒激動衝向攝影師問：「做咩影我啊？」還企圖搶攝影師手上的拍攝儀器。

這位女士就一手打在黎寬怡的咪上。(節目截圖)

這位女士企圖搶攝影師手上的拍攝儀器。。(節目截圖)

這位女士企圖搶攝影師手上的拍攝儀器。。(節目截圖)

攝影師立即邊拍片邊伸出一隻手，以防這位女士搶去攝影機。黎寬怡問她：「狗婆係你邊位啊？你哋係唔係一齊做生意㗎？」這位女士更上映一節「太極」，更用行李箱摔了一下，企圖趕走黎寬怡，但黎寬怡就被行李箱打到：「婆婆你唔好用啲喼嚟掉我喎，我哋都係傾下計，做個訪問啫。」

攝影師立即邊拍片邊伸出一隻手，以防這位女士搶去攝影機。(節目截圖)

這位女士更上映一節「太極」，更用行李箱摔了一下，企圖趕走黎寬怡。(節目截圖)

這位女士更上映一節「太極」，更用行李箱摔了一下，企圖趕走黎寬怡。(節目截圖)

之後黎寬怡轉向問狗婆其他生意拍檔，但都受到不友善的對待。另一位女士亦情緒激動，走向攝影師問：「做咩影我？」亦同樣想搶攝影師手上的攝影機。

黎寬怡轉向問狗婆其他生意拍檔，但都受到不友善的對待。(節目截圖)