東張西望｜鴨寮街後巷淪為貓貓繁殖場　惡婦繁殖完再高價轉售圖利

《東張西望》今日（14日）講到早前深水埗鴨寮街一條後巷有一名惡婦（植小姐）長期霸佔放進雜物，而今集是講這名植小姐在後巷的籠子內藏有多隻幼貓，並販賣貓隻。

深水埗鴨寮街一條後巷有一名惡婦（植小姐）長期霸佔放進雜物 (節目截圖)

東張西望｜深水埗惡婦垃圾霸街十多年 多個部門束手無策

動物義工Ruby一直有留意貓貓的情況，Ruby指有網民報料稱植小姐把後巷的貓貓作販賣用途。Ruby指貓貓生活的籠子一個疊著一個，生活環境不衛生，加上有指植小姐會在後巷煮食，更有機會引致火警，貓貓會因此而死亡。《東張西望》兩年前已經發現植小姐有在後巷繁殖貓貓，直到今年貓貓的數量急劇增加，多達十數隻，而且貓貓的生活環境十分惡劣。十數隻貓貓被困在一個籠子內，還要沒有水及糧，令貓貓的生命受到威脅。

動物義工Ruby一直有留意貓貓的情況，Ruby指有網民報料稱植小姐把後巷的貓貓作販賣用途。(節目截圖)

《東張西望》主持到鴨寮街該條後巷假扮買家向植小姐購買貓貓，但植小姐警覺性十分高，不肯把貓貓賣給陌生人，植小姐：「唔知係人哋要唔要，我都唔知，有啲係人哋，唔知係唔係人哋放係度養。」說完便自顧自的在後巷繼續收拾東西。《東張西望》後來查到植小姐把剛出生不久的幼貓供應給附近相熟的店舖，再進行轉售。附近的茶葉店便是其中之一，茶葉店店主指幼貓需售二千元左右，沒有打針及同一胎的幼貓有兩隻已經死掉，茶葉店店主指自己成本也要一千元一隻，高價轉售圖利。茶葉店店主後再主動提供多隻幼貓與節目組，及再提供一條片段，節目組把鴨寮街後巷相比之下，發現如出一轍，正是鴨寮街後巷植小姐的貓貓。

《東張西望》主持到鴨寮街該條後巷假扮買家向植小姐購買貓貓，但植小姐警覺性十分高，不肯把貓貓賣給陌生人 (節目截圖)

《東張西望》主持到訪茶葉店詢問店主是否有貓貓賣時，店主立即回應：「唔係啊唔係啊，你唔好啊，唔係啊！」頓時顯得十分慌張再說：「我做緊生意，你唔好阻住我啊。我同你講，我報警架！」後來店主態度軟化承認自己的貓是向植小姐取貨。《東張西望》主持再次到鴨寮街該條後巷找植小姐訪問賣貓事宜，植小姐指：「唔知啊，你唔好問我，我唔識你。邊個賣比你，你講比我知！」其後更大聲呼喝《東張西望》主持：「行開！」

《東張西望》主持到訪茶葉店詢問店主是否有貓貓賣時，店主立即回應：「唔係名唔係阿，你唔好阿，唔係阿！」(節目截圖)

植小姐對《東張西望》主持態度惡劣：

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月初，食環署人員到鴨寮街後巷進行大型清理時把所有貓貓都救了出來，再到獸醫那裡進行治療，幸好已經好得差不多，貓貓可以過新生活。