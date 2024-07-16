龍婷被爆戀大22年已婚演唱會製作人　約會睇戲撐枱腳車廂內激吻

現年43歲的龍婷2019年參加央視歌唱節目《星光大道2019》獲得總冠軍後一炮而紅，在2020年《春晚》更壓軸登台獻唱。2022年她參加《中年好聲音》雖然三甲不入，但唱功出色的她仍簽約無綫成為歌手，全力發展她的歌唱事業。龍婷專注唱歌工作，對於私生活一直保持低調作風。近日有報道指龍婷與資深演唱會製作人，現年65歲已婚的丘亞葵約會，更被影到在車廂內激咀。

龍婷出場先帶給大家一首「心裡日記」。

龍婷原本是《中年好聲音》大熱，最終得第四名。（資料圖片/陳順禎攝）

龍劍笙與丘亞葵。

有報道指龍婷日前完成工作後，即急急去會合丘亞葵約會。有指當日丘亞葵親自架車在龍婷出席活動的場地附近等候她，兩人先到了九龍灣Mega box，龍婷走到一家車仔麵店搵位，丘亞葵則到戲院買定《九龍城寨之圍城》戲飛。之後兩人一起用餐，在角落位置撐枱腳，兩人有說有笑，期間有粉絲認出龍婷要求合照，丘亞葵亦會耐心等待。他們睇完戲後，又去了食米線，龍婷望住丘亞葵的眼神甜絲絲。

兩人食完米線，便到停車場取車，龍婷還蹺住丘亞葵的手臂。而當走到僻靜無人之處，龍婷更把手放到丘亞葵的屁股上，並輕輕拍打了幾下，男方則顯得相當受落。二人在車廂內情到濃時，龍婷甚至主動將身軀挨向丘亞葵，輕搭對方膊頭，把嘴伸向丘亞葵，然後兩人便親吻了起來，沉醉在二人世界的浪漫時光。龍婷曾在訪問中表示擇偶條件是喜歡成熟型，年紀大些經驗和能力都會強些，相信丘亞葵便是她的理想人選。

龍婷喜歡成熟型男士。

丘亞葵與太太。

梅雪詩與丘亞葵。