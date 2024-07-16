75歲徐小鳳跟甘比學鈎織近況氣息極好　即興晒歌喉依然中氣十足

富商「大劉」劉鑾雄太太甘比（陳凱韻）近年愛上鈎織，並開設一站式鈎織店。身為店長的甘比，試試親力親為，不但親身落場做新招牌，還會以導師身分親自教授，不少圈中好友如兩位閨蜜鄭秀文和鍾楚紅、蔡卓妍、鍾欣潼、佘詩曼、江美儀及唐詩詠等都曾收過其作品和跟她學習；而近日，又有位華語樂壇殿堂級傳奇巨星前來跟甘比學師，她就是小鳳姐徐小鳳。

聽聞音樂響起，只想到徐小鳳去北京唱《叉燒包》。（資料圖片／梁碧玲攝）

徐小鳳近年鮮有出席公開活動，對上一次已經數到去年七月的大灣區晚會《灣區升明月》。（視頻截圖）

小鳳姐今年五月與袁偉豪一家吃飯。（IG圖片）

現年75歲的徐小鳳近年鮮有出席公開活動，對上一次已經數到去年七月的大灣區晚會《灣區升明月》，並獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》3首金曲，風采依然。之後她繼續「神隱」低調生活，最近一次「見人」就是今年五月與袁偉豪一家三口飯聚。

小鳳姐到訪甘比的鈎織店。（IG圖片）

甘比開心小鳳姐大駕光臨。（IG圖片）

甘比還做回老本行訪問小鳳姐。（IG圖片）

小鳳姐對小店非常好奇。（IG圖片）

至日前，甘比在社交平台分享了小鳳姐到其鈎織店的短片，並寫道：「小鳳姐都玩Finger knit 🧶 ~ Wahaha」即時令網民驚喜萬分。片中，小鳳姐以招牌「半屏山」髮型示人，花了淡妝、戴上啡色眼鏡，精神氣息相當不錯。

現場有人提議小鳳姐唱兩句。（IG圖片）

小鳳姐即滿足對方。（IG圖片）

大晒歌喉，依然中氣十足（IG圖片）

大家都好開心。（IG圖片）

期間，甘比又做回「老本行」化身記者訪問小鳳姐，問對方：「鍾唔鍾意呢間小店？」小鳳姐笑住回答：「鍾意，繽紛的小店，好可愛。」小鳳姐又在店內找到心頭好，是一個藍色手挽袋，甘比大讚對方很有眼光，因為是她織的，「妳揀親都係我織嘅，妳識貨。」隨後小鳳姐還跟甘比學織頸巾，成品亦非常見得人。

小鳳姐跟甘比學織頸巾。（IG圖片）

成品不錯。（IG圖片）

小鳳姐對這隻企鵝情有獨鍾。（IG圖片）

好開心。（IG圖片）

此外，小鳳姐又應要求即興獻唱了兩句「風雨同路見真心 ，月缺一樣星星襯」，大展歌喉，網民紛紛留言激讚：「小鳳姐什麼時候開演唱會」、「中氣十足」、「狀態太好了」、「我的媽呀，好好聽」、「仍然唱得好動聽」、「好可愛」。

小鳳姐仲好有少女心。（IG圖片）

愛不釋手。（IG圖片）

小鳳姐與甘比媽咪合照。（IG圖片）

亦有與甘比女兒合照，小鳳姐好可愛（IG圖片）

之後江美儀也有在社交平台出po，答謝小鳳姐：「有請小鳳姐！我同#happyyarn_kimbee 合作嘅作品已經全部賣晒，希望好快又有新一期推出啦！再一次多謝咁多位善長人翁，甘比同小鳳姐！多謝晒呀！」

江美儀答謝小鳳姐。（IG圖片）