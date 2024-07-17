43歲「港姐收割機」驚現「斷崖式衰老」　全盛時靚仔到追到岑杏賢

現年43歲的袁偉豪近年被指極速衰老，早前有份參演的劇集《反黑英雄》播出時，更有網民指其「斷崖式衰老」，比真正生仔的老婆陳寶兒顯得更疲倦，不復當年「港姐殺手」的全盛靚仔時期。袁偉豪近日密密睇網民談論其外貌的帖文，早前有網民指袁偉豪在《城寨英雄》中飾演「牙佬」，還有《使徒行者2》的「天堂哥」是其顏值巔峰，袁偉豪當時被指疑不忿回應：「天堂哥已經係7年前，老都係正常」。

袁偉豪。(影片截圖)

袁偉豪。(影片截圖)

日前袁偉豪對於被指衰老又有回應。有網民發文再度提起袁偉豪「斷崖式衰老」一事，更重溫其出道以來的外貌變化及作品，並以「港姐收割機」稱呼袁偉豪，再引起網民對其外貌的熱議。有網民留言：「他就是從鐵探開始變樣的，感覺很滄桑，符合角色設定，但是狀態一直沒回來，我最喜歡天堂哥，那花花綠綠的西裝真帥！」袁偉豪亦似乎放開懷抱，大方回應該則留言：「靈魂不崩壞才是重要」。

不過袁偉豪近年多次被指極速衰老。（小紅書）

袁偉豪。

袁偉豪與袁寶兒結婚前緋聞多多，入行後卻只承認過3位女友，分別是舞台劇演員馬沛詩、12年港姐兼最上鏡小姐岑杏賢及16年港姐兼友誼小姐張寶兒。他曾被傳出2006年與落選港姐邱詠恩交往，當時女方在網上表示擔心男友當選港男冠軍後會招惹桃花，惟袁偉豪則否認關係。2009年又有報道指袁偉豪力追《古靈精探B》同劇演員胡定欣，不過女方情歸馬國明；2011年又與《結分@謊情式》林夏薇傳緋聞，被指戀情僅維持了數月。

袁偉豪再被指衰老。（小紅書）

袁偉豪回應。（小紅書）

袁偉豪同張寶兒誕下「袁咕碌」。（節目圖片）

袁偉豪張寶兒拍育兒節目。（節目圖片）

張寶兒為袁偉豪誕下兒子袁咕碌。（IG：@_bowiecheung）

岑杏賢現已是人妻及人母。（IG：@jenniferjshum）

岑杏賢之前分享過懷孕時照片，佗得好靚。（IG：@jenniferjshum）

岑杏賢接花球。(jenniferjshum@Instagram)