前《3日2夜》女神轉做私人飛機空姐　疑與富貴男友分手後生活低調

現年31歲的《3日2夜》女神蘇可欣（Eunice）今年初宣布離開TVB，近日就被網民發現做回老本行，更升呢做私人飛機空姐，效力提供私人包機服務的香港寰星航空。

今年2月已經有網民估她做回老本行！（IG/@eunice_shy）

為公司拍宣傳片。（截圖）

做回老本行！（截圖）

蘇可欣入行前曾當空姐，在2016年參選港姐並躋身20強，之後與TVB簽約主力任娛樂新聞台主持，而她在2018年因拍旅遊節目《3日2夜》成功突圍。之後，蘇可欣亦有參演劇集，比如《愛·回家之開心速遞》、《溏心風暴3》、《白色強人》、《十八年後的終極告白》等，更在劇集《飛常日誌》演回空姐，並拍片分享當年做空姐時的工作點滴。

蘇可欣近年全力歎世界！（IG/@eunice_shy）

蘇可欣（Eunice）除了擔任娛樂新聞台主播外，更因為主持《3日2夜》而彈起，獲封為「激流女神」！（IG@eunice_shy）

感情方面，蘇可欣曾因與《出貓特攻隊》泰國演員Nonkul（賓爺）做訪問而撻着，不過這段姊弟戀最後未能開花結果，維持一年半就分手。之後，她公開與圈外男友Geo的戀情，更越戀越富貴，被揭家住跑馬地豪宅，不時大曬名牌包包兼外遊，生活富貴，但近年越戀越低調。

蘇可欣2020年與圈外男友Geo慶祝拍拖一周年。（IG@eunice_shy）

孭Hermès手袋 ！（IG/@eunice_shy）

孭Hermès手袋 ！（IG/@eunice_shy）

今年2月，她就再梳刷空姐頭疑做回老本行，但一直未有回應。直到最近，香港寰星航空就公開一條蘇可欣有份拍攝的宣傳片，片中蘇可欣非常有氣質。據知，私人飛機空姐的工作量遠比民航機的多，很多時都需要一手包辦，故起薪點會較高，約為港幣$35,000 起，年資經驗較高的則可達月薪$70,000 至$80,000 不等。