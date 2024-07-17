聲夢小花俯身邪惡視覺曬驕人身材勁吸睛　曾被網民批外貌不討好

現年27歲的黃洛妍（Janees）憑參加《聲夢傳奇2》奪得亞軍而入行，不過在比賽期間，慘遭外界批評外貌不討好。去年開始，黃洛妍身材逐漸變瘦，獲網民及粉絲大讚女大十八變。日前黃洛妍在Instagram上載了新照，隨即引起網民熱烈討論。

黃洛妍在參加《聲夢傳奇2》比賽期間，慘遭外界批評外貌不討好。（IG圖片）

黃洛妍昨日（16日）在IG分享在長州的靚相，只見身穿熱褲的她站在海邊樓梯，俯身扮綁鞋帶，T恤設計低胸，激罕大曬事業線兼騷長腿。她以英文搞笑留言謂：「Jan可以自己綁鞋帶，多謝晒。」大批網民留言大讚黃洛妍瘦身後星味十足：「有星味，夠型，夠靚，夠性感」、「嘩嘩嘩Janees咁靚得唔得架？」、「Jan靚到令人暈晒浪」、「瘦咗好多😍」、「靚靚JanJan好fit」。

黃洛妍曬好身材。（IG圖片）

扮綁鞋帶。（IG圖片）

網民大讚Fit爆。（IG圖片）

其實黃洛妍擁有超強學歷，自8歲開始學習小提琴，師承已故中國知名小提琴家鄭石生、有小提琴大師之稱的Pierre Amoyal等。她中三時飛赴奧地利讀書及進修音樂，並以15歲之齡考入被列為全球50大音樂大學的薩爾斯堡莫扎特音樂大學（Mozarteum University Salzburg），獲得小提琴演奏學士學位。之後再到維也納普萊納音樂學院（Prayner Conservatory of Music and Dramatic Arts Vienna）深造、考獲小提琴演奏學士學位，是才女一名。

黃洛妍擁有超強學歷。（IG圖片）

黃洛妍自8歲開始學習小提琴，師承已故中國知名小提琴家鄭石生、有小提琴大師之稱的Pierre Amoyal等。（IG圖片）