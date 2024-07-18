陳鍵鋒近照染金毛搽指甲油嚇窒網民　曾是最靚仔小生患病神隱多年

現年46歲的陳鍵鋒曾經是TVB當紅小生，主演過《律政新人王》系列、《學警雄心》系列、《少年四大名捕》等，青靚白淨，形象正面，更因演出古裝劇《美人心計》而被封為「史上最帥皇帝」。不過於2018年發現有腦血管遺傳病，就開始淡出娛樂圈神隱多年。

陳鍵鋒在千禧年代，是無綫力捧的靚仔小生。（VCG）

陳鍵鋒曾是最靚仔小生。（VCG）

近日小紅書流傳一張陳鍵鋒的自拍照，相中的陳鍵鋒身形發福不少，還染金毛搽指甲油。有網民將這張近照與陳鍵鋒的舊照作對比，並留言寫道：「這是陳鍵鋒？？？？怎麽會變成這樣啊 童年男神 而且不是香港人很會保養嗎」，隨即引起大批網民熱烈討論。

近日小紅書流傳一張陳鍵鋒的自拍照，相中的陳鍵鋒身形發福不少，還染金毛搽指甲油。（小紅書）

有不少網民看到照片後，都表示驚訝：「認不出來」、「這是陳鍵鋒？」、「終於走出容貌焦慮，坦然接受老去殘掉的自己！」。不過有人就表示陳鍵鋒因為患病而淡出娛樂圈，並著發文的網民把帖文刪掉：「人家已經退圈了倒也不必如此審判他的身材」、「刪掉文章吧 他是生病了吃藥造成的 他已經很不容易 不要再評論人家」、「人都會老」、「有咩問題？中年發福好正常」。

另外還有《少年四大名捕》，當年馬國明、陳鍵鋒、吳卓羲、林峯都是「奧運六星」及力捧小生。（VCG）

陳鍵鋒近年較少以藝人身份公開現身，不過他取得獨木舟、紅十字會聾人手語、幼兒護理、潛水教練證等幾十個技能等級證照，非常厲害。雖然新照中看起來較為圓潤了不少但氣色紅潤，看起來頗健康。