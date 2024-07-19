張致恆考獲平安卡終於到地盤開工　同工友有傾有講獲網民留言打氣

張致恆（Steven）與太太區燕雯（雯雯）婚後不時因欠債、周期性嗌離婚而引起外界關注，更被網民封為「離婚界KOL」，雯雯多次公開數落張致恆「又廢又懶」，一家六口入不敷支，不但連囝囝奶粉及尿片錢都成問題，更因欠租多時而被業主趕走。不過張致恆上個月就公布喜訊，成功考獲地盤平安卡：「終於有啦！有冇地盤即pay介紹。」而近日張致恆原來已經開工，有網民曬出他在地盤工作的照片，並寫道：「努力工作吧，希望能堅持。」

張致恆同雯雯育有四個仔。（IG@ugly__mama）

張致恆同囝囝。（IG@stevencheung）

雯雯發文指籌到錢交租仍被趕走。（IG截圖）

張致恆上個月公布喜訊，成功考獲地盤平安卡。（IG截圖）

有網民曬出張致恆在地盤工作的照片。（小紅書圖片）

相中所見，張致恆戴着黃色安全帽，同工友有傾有講，不少網民都有留言為他打氣：「加油啊，腳踏實地總歸是好的」、「只要努力工作賺錢養家就值得鼓勵」、「自食其力不丟人，希望他能堅持吧」。去年吳浩康由歌手跨界做地盤工人，成為「職安真漢子」，被讚勤力又有擔當，憑自力更生好男人形象而人氣急升，當時已有不少人建議張致恆效法好友養家，但就一直未有實際行動，雯雯曾發文控訴張致恆由得兒子捱餓，亦無法學吳浩康打地盤工：「為咗瞓覺自己唔去讀個平安卡。」

去年吳浩康由歌手跨界做地盤工人。

吳浩康做地盤工養家。（IG截圖）

吳浩康表示自己3號風球都要返工。（IG截圖）

被讚勤力又有擔當。（IG截圖）

而吳浩康去年9月出席活動時透露曾邀請張致恆加入做地盤，但就遭到拒絕：「因地盤人工高啲，同埋我有啲工程要喺地盤發生，我自己都有去做，但佢咁啱有朋友介紹工作畀佢，佢話到時唔啱先再諗。」據知張致恆在5月時成功考獲建築業工人安全訓練證明，俗稱地盤平安卡，如今他亦終於到地盤工作，努力賺錢養家！

吳浩康與張致恆曾是同公司同事，Deep至今仍當對方是好友。（視覺中國）

張致恆早前曾到內地登台唱歌，期間有粉絲上台獻花。（影片截圖）

風騷同觀眾畀心。（影片截圖）

努力賺錢養家！（IG@stevencheung）