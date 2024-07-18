炎明熹爆未續約無綫　傳獲內地公司天價斟過檔：有唔同發展係好事

炎明熹（Gigi）今日（18/7）現身機場出席活動，對於一直盛傳她因不續約無綫而慘被雪藏，更有指內地公司以天價斟過檔，導致至今跟無綫的續約問題仍未見解決。Gigi接受《香港01》訪問時表示：「其實我冇唔開心，而且呢幾日心情都穩定，反而我唔開心嘅地方就係唱歌，如果有啲位表現唔好我係會唔開心。（傾妥續約未？）合約呢方面就比較私人，明白會有唔同嘅結果，因為呢個世界都未到末日嗰一日，我都唔知道個結果會係點，不過而家大家仲傾緊。」

Gigi今日出席活動，叫大家不用擔心她。（葉志明攝）

Gigi近日減少露面，今日難得出活動，她感恩Fans冒大雨入機場撐場。（葉志明攝）

被問到是否有自己的想法和方向？Gigi表示：「其實方向自己係有好多個想法，例如音樂上點樣行，又或者自己嘅風格，當中有好多唔同嘅因素，同埋有太多嘅事情，咁所以自己都會欣然咁去接受轉變，例如一啲造型嘅轉變，又或者唱歌上面嘅轉變，發音上轉變都有。（傳有內地公司天價斟你過檔？）竟然！我唔知道！（有冇人搵你傾過檔？）如果大家有呢方面嘅消息可以話我知。（自己都想有啲新嘅發展？）當然有唔同嘅發展都係好事，但亦都有一啲壞事，我就未知最終會點發展。不過所有事情我都想去嘗試，因為每一個人嘅潛能自己都可能未必知道，話唔定日後我去咗做空姐。」

Gigi表示仍未續約無綫，但坦承有不同發展都是好事，更笑指說不定有日去做空姐。（葉志明攝）

提到TVB沒有派人來採訪，Gigi表示：「可能檔期問題同地方太遠，同埋佢哋有其他嘢做，變咗未必嚟到。（合約問題家人有冇畀意見？）因為我呢個年紀，我會嘗試所有嘢都自己決定，唔想佢哋擔心同煩到佢哋，咁所以自己解決到嘅就自己解決。（屋企人係知道？）佢哋係知道，但就唔知太多嘢。」