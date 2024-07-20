顧定軒呼籲DSE考生投入建造業創前程：只要你有才能就可以勝任！

近年人氣急升的藝人Zeno顧定軒今日獲邀參加香港建造業界聯手舉辦的「看『建』未來 『築』及生活 香港建造業推廣計劃」（計劃），為DSE放榜生打氣！計劃於港九新界各區特設多個「建造業資訊站」，為應屆考生打氣之餘，亦介紹建造業的工作機會，為學生們提供一條多元的穩定職業前路。

近年人氣急升的藝人Zeno顧定軒今日獲邀參加香港建造業界聯手舉辦的「看『建』未來 『築』及生活 香港建造業推廣計劃」（計劃），為DSE放榜生打氣！

考生們已於3日前得悉DSE中學文憑試成績，無論成績高低也是時候收拾心情，好好規劃未來。為此，計劃繼較早前邀請到Cloud雲浩影及Feanna黃淑蔓之後，今日邀得獨立歌手藝人Zeno顧定軒親身來到銅鑼灣鬧市，擔任建造業招募大使，為考生們加油打氣之外，更以建造業前線師兄的身份，向應屆放榜考生介紹建造業的良好前景。

獨立歌手藝人Zeno顧定軒親身來到銅鑼灣鬧市，擔任建造業招募大使。

Zeno：「建造業前線工作能夠提供一個工時短、收入高嘅高CP值條件，值得大家考慮。」Zeno更於現場招攬現場朋友加入建造業：「好多人都覺得建造業只係適合男仔，但其實建造業係一條龐大嘅生產線，除咗前線仲有後勤，所以工作崗位無分男女，只要你有才能就可以勝任！」隨着科技發展，建造業工種正不斷擴大與轉變。隨了對手藝有要求的前線工匠之外，亦有文職、技術人員等等，歡迎有志者加入。

Zeno更於現場招攬現場朋友加入建造業。

Zeno於現場邀請考生接受MBTI測試，經分析後配對最合適的建造業工種。Zeno：「安排呢個test真係好好，有時自己未有想法或者太多想法，都可以參考吓呢啲心理測驗。今次測完MBTI人格之後，仲可以知道唔同MBTI人格最適合邊一種建造業工作崗位，刺激吓思緒，諗吓自己真係想做啲咩工作，喺建造業咁多機會裏面可以擔任啲咩角色。搵到適合自己性格嘅發展空間。」

Zeno於現場邀請考生接受MBTI測試。

隨着科技發展，建造業的工種及模式亦跟隨時代步伐不斷轉變，現已由前線工匠涵蓋至技術人員等不同範疇。年輕人應該乘着建造業再次踏入黃金時代的契機，把握各種機遇。香港建造學院亦為中學生及有意轉職人士提供多元化課程。以完成兩年高等文憑課程學生為例，初入職薪酬可達$20,000或以上，平均起薪點高於一般大學畢業生。中六畢業生可選擇一年全日制文憑課程，DSE考獲5科2級（包括中、英、數）則可報讀兩年全日制高等文憑課程。兩者均學費全免、有津貼及提供終身就業支援，兼顧升學考牌，職涯規劃更彈性。高等文憑課程教授施工管理和監督工程質素，獲評為資歷架構第四級別，畢業生可擔任管理崗位，並可銜接其他學位課程，如入讀香港都會大學或 University College of Estate Management 指定學系更可獲學分豁免。完成在職培訓及相關學位課程後，加上工作經驗，可取得專業工程師資格，起薪點逾$40,000。