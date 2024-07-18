連詩雅愛女出世重5.9磅　陳家樂：幫BB剪咗臍帶，好煙韌…..

連詩雅（Shiga）與老公陳家樂的小公主Camila今日出世喇！母女平安，小公主Camila重5.9磅，初為人父的家樂剪完臍帶既興奮又感動，抱著Camila 爆喊！

恭喜晒！

寵妻號的家樂連日向公司請假，要陪住太太入產房、親手剪臍帶，見證小公主誕生，看到囡囡眼仔碌碌，腳撐撐，心情更是久久不能平復，語帶激動說：「BB啱啱出咗世，好開心！出嚟已經非常之活潑，喺度到郁手郁腳，佢哋話隻眼似媽媽，個鼻同口似我，但我唔係好分到，宜家仲有啲緊張有啲頭痛，頭先都幫BB剪咗臍帶，個經歷係好特別，好煙韌…..我唔識講。」

大肚孕照。

初為人母的Shiga同樣緊張，未正式推入產房時上身已經緊張到不停震，最後需要打了很少量鎮靜劑平復心情，Shiga說：「之前真係好緊張，上身不自主在震，但到生嘅時候又發現冇想像中痛，囡囡又好乖好快就出嚟，見到囡囡出世一刻，好興奮、好感動，咩痛都唔記得晒！更神奇係囡囡喊嘅時候，只要抱佢係自己身邊，佢自自然唔再喊！」剛生完Shiga表示感覺是有點疲累，但為了囡囡健康，已嘗試餵人奶，在看到囡囡嘴郁郁手撐撐，所有痛、辛苦都變得值得，完全感受母愛偉大！