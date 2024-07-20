曾紅遍亞洲男神被偶遇真實狀態驚人　娶富家女5年為兩大原因離婚

現年45歲的吳建豪（Vanness）曾是台灣男團F4的成員之一，當年可說是紅遍亞洲，迷倒萬千少女，是一代男神。日前有網民於香港偶遇吳建豪，並於社交網分享了兩人的合照。該名網民以「香港偶遇吳建豪」為標題，留言寫道：「激動的心情，嘴角難壓！吳先生身材非常好，穿著看起來很紳士又不失個性。應該是參加澳門明天的活動才過來的，我上前詢問是否可以合照，馬上就同意了！我可太開心了。希望吳先生未來都一切順利！」相中博主靠近吳建豪身旁，足見吳建豪相當親民，他一身casual打扮，戴上太陽眼鏡，顯得相當年輕，說是廿幾三十歲也不過份。

【1. F4】說到台灣偶像組合開山鼻祖，F4絕對是毋庸置疑的存在！F4由言承旭、朱孝天、周渝民和吳建豪組成，2001年F4靠《流星花園》橫空面世，為整個亞洲娛樂圈投下震撼彈，不但開啟了台灣偶像劇潮流，更成為最具代表性的偶像組合！

【9】吳建豪：長髮吳建豪只想起美作？（《流星花園》劇照）

吳建豪是當年有名的「ABC」。他一頭超貼面負離子髮配襯恰度好處的頭部擺動，演活了美作的花花公子個性。（Youtube截圖）

吳建豪在香港被粉絲偶遇。(小紅書)

吳建豪當年在劇集《流星花園》中憑着迷人的單眼皮及健碩身形成功俘虜不少粉絲，之後與劇中的其他三位主角組成偶像團體F4、紅遍亞洲。近年吳建豪不時在內地綜藝節目，2013年11月，吳建豪與新加坡棕櫚油千金石貞善（Arissa Cheo）結婚，不過婚姻只維持了五年不夠，2018年6月與妻子石貞善傳出離婚傳聞，在離婚協議書上的理由為「妻子不支持他的事業」、「興趣不相同」，2018年12月兩人正式簽紙離婚，目前依然是單身。吳建豪至今仍活躍於娛樂圈，狀態也保持得相當好。去年曾有網民在香港街頭偶遇吳建豪，但就表示自己激動到忘記他的名字了。當時吳建豪戴着太陽眼鏡，頸上掛著一條項鍊，穿上開胸黑色花紋襯衫，甚有江湖味。

吳建豪在香港被捕獲。（片段截圖）

吳建豪近年經常上內地綜藝。 (微博圖片)