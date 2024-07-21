袁偉豪自爆陪產蝦碌事　張寶兒一日食六餐：覺得自己冇咗條腰

袁偉豪和老婆張寶兒近日作客由蝦頭（楊詩敏）及連詩雅（Shiga）主持的的網台節目《絲打圍佬》，大談湊B心得，以及分享為人父和人母的喜悅。提到有關夫妻分工的問題，袁偉豪大方表示：「其實我哋分工分得好清楚，當一個人行出嚟講嘢嘅時候，另外一個人就會退後，你講我唔講，需要有呢個默契。」他指在湊B方面自己主要負責陪玩。

袁偉豪和張寶兒作客由蝦頭及連詩雅主持的節目《絲打圍佬》，大談湊B心得。（影片截圖）

連詩雅望B女與袁偉豪B仔對親家

連詩雅透露自己陀B女Camila，並在節目向袁偉豪夫婦提出「對親家」，她表示：「女兒我已經幫你決定咗，我想對親家，已經喺度相親啦！」張寶兒笑說：「早知我帶埋個仔（袁咕碌）。」連詩雅透露女兒應該與對方的孩子年紀只是相差幾個月，一度笑言：「現在可以做定玩伴先，等佢哋青梅竹馬，大個就自行發展。」

連詩雅在節目向袁偉豪夫婦提出「對親家」。（影片截圖）

談及B仔出世的時刻，袁偉豪表示：「呢一刻我都成日會回味寶兒生產嗰一日，我有啲攝影機拍攝紀錄，所以嗰段影片擺咗喺我個IG帳戶嗰度，我成日都會拎出嚟睇。」他指老婆生產當天其實自己非常繁忙，並表示：「好驚啲片影唔到，同埋要做足安全措施戴頭套。入到產房陪住老婆，醫生話麻醉藥開始生效，可以入去陪老婆準備。醫生拉起塊布，得我同佢喺塊布後面，我以為自己錄緊，但調校錯咗50格慢鏡嘅模式，然後仲要收唔到聲，結果段片全部都係冇聲。」

袁偉豪全程在產房陪伴張寶兒生B，也拍下了兒子出生的過程。(ig@_bowiecheung_)

袁偉豪揭陪老婆張寶兒生B校錯慢鏡錄片。（影片截圖）

袁偉豪寶貝仔（袁咕碌）。（影片截圖）

張寶兒產後靠做普拉提同斷食修身

張寶兒大談懷孕期間的變化，她表示：「當時我懷孕期間腰比較薄，所以一懷孕後腰已經厚咗好多，我問過啲朋友可能因為係懷孕，身體就自然會有脂肪，令我陀穩BB，我覺得自己冇咗條腰。」至於修身的秘訣，她說：「生完之後有一段時間要餵奶，餵奶都會燒咗好多脂肪，同埋你落力去湊BB，再加埋因為唔夠瞓，就自然會瘦，瘦到有一個時期55公斤，都維持咗兩三個月。之後我就靠做普拉提，同埋有少少斷食。」她笑言最大原因是坐月吃得太豐富，才導致肥胖，並透露：「嗰陣通常一日都食六餐，比正常人多。」

張寶兒透露坐月期間一日食六餐。（影片截圖）

袁偉豪一家三口的溫馨照片。（影片截圖）

陳家樂膠改阿女乳名

連詩雅透露曾與老公陳家樂積極討論自己的B女乳名的問題，她說：「其實我哋有一齊諗過一個，我老公就想叫B女陳設，因為老公拍節目嘅時候，佢話想叫自己嘅小朋友有陳設，英文叫DECO。老公就係覺得好有型，但係千祈唔好，我已經推翻。」她最後與老公決定B女乳名叫「陳寶寶」。

連詩雅不滿陳家樂膠改阿女乳名叫陳設。（影片截圖）

連詩雅最後與老公決定B女乳名叫「陳寶寶」。（影片截圖）