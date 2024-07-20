中年好聲音3｜龍婷丘亞葵Hello Kiss 伍仲衡：肥媽成日畀kiss我
撰文：林迅景
出版：更新：
龍婷與人夫丘亞葵早前被影到在車廂內「hello kiss」，成為了近期熱話。今日（20/07）伍仲衡為TVB節目《中年好聲音3》擔任海選評審時，亦有回應這次的「花生事」。
伍仲衡在接受《香港01》訪問時表示暫時為止的參加者表現一般：「有好多揀啲歌都太難，自殺式咁樣。」他認為部分參加者揀了高難度的歌曲，反而暴露了自己的缺點：「幾個人，間唔耐都有啲醒一醒，有驚嚇嘅，都有好嘅。」伍仲衡也提到，有一名參賽者的聲音相當似鄭少秋：「瞌埋眼聽，仲以為鄭少秋唱緊歌。」他認為唱歌最緊要「講故仔」，而不是一開始就「飆高音」。
提及近期龍婷與人夫丘亞葵被影到在車廂內「hello kiss」，伍仲衡就直言：「Hello Kiss係一個禮貌對待，阿媽（肥媽）都成日畀hello kiss我。我哋hello kiss係飛吻，見唔到對方，見到面嗰啲就係French Kiss。錫吓臉我都唔會，因為我結咗婚，做乜無啦啦會錫第二個女人啫？同我老婆？日日都會！French Kiss，German Kiss，Italian Kiss，日日都會！但係我淨係同我老婆。」