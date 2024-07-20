中年好聲音3｜區瑞強胞弟區瑞明參賽　女兒代報名原來背景好猛料

TVB節目《中年好聲音3》海選今日（20/07）正式展開，大會指約有4,200人報名參加，其中有280位於今日進行面試。大會開放其中幾位演唱環節供傳媒拍照，雖然人數不多，但仍十分有看點。其中一位任職商場保安的表演者，可稱得上是「翻版鄭少秋」，不是因為外型似秋官，而是因為唱《倚天屠龍記》時猶如秋官駕臨一樣，就連肥媽都說：「好似秋官入咗嚟咁，但係太似秋官，你要注意。」而伍仲衡則直言：「除咗《中年好聲音》，可以考慮吓參加《福祿壽》。」



曾志偉聽到喊。（梁碧玲 攝）

視障人士朱麗萍參賽，獻唱Alicia Keys的《If I Ain’t Got You》。（梁碧玲 攝）

參賽者們各有特色。（梁碧玲 攝）

參賽者們各有特色。（梁碧玲 攝）

當中亦有一位視障人士朱麗萍參加，獻唱Alicia Keys的《If I Ain’t Got You》時，坐在評審席旁的曾志偉更被感動得流淚，又例如有一位在新界開養豬農場的參賽者演唱後，肥媽開玩笑地問：「同你買豬有冇平，係咪新鮮啲？」參賽者就答道：「送隻豬畀你。」對話相當好笑。

有一位在新界開養豬農場的參賽者演唱後，肥媽開玩笑地問：「同你買豬有冇平，係咪新鮮啲？」參賽者就答道：「送隻豬畀你。」對話相當好笑。（梁碧玲 攝）

參賽者們各有特色。（梁碧玲 攝）

除了以上幾位，今年比賽亦有「星級選手」，就是區瑞強的胞弟區瑞明（Alvin）。區瑞明在接受《香港01》訪問時表示：「今次係我個女幫我報名，因為跟Albert做幕後製作，所以都認識啲音樂人，前嗰排唱卡拉OK，佢話得喎，就叫我試吓。嚟到我都冇諗過咁多人，因為我都冇同Albert講我有參加。」

區瑞強的胞弟區瑞明（Alvin）參賽。（梁碧玲 攝）

區瑞明（Alvin）透露，早年家中做生意，後來才跟Albert做幕後（音樂會/唱片）製作，除了幕後之外，區瑞明亦有教授高爾夫球。（梁碧玲 攝）

他透露，早年家中做生意，後來才跟Albert做幕後（音樂會/唱片）製作，除了幕後之外，區瑞明亦是高爾夫球教練。被問到有沒有與區瑞強交流唱歌心得時，他就表示「後生時」經常一起唱歌：「姐姐區桂芬30、40年前參加過歌唱比賽，因為我大哥係玩band先，八兄弟姐妹細個都會圍埋一齊唱歌。」

區瑞明（Alvin）同唔少圈中人係「波友」。（網上圖片）

任職新界豬農的參賽者胡家健接受《香港01》訪問表示，今次參賽只打算「行一轉」TVB。（梁碧玲 攝）

任職新界豬農的參賽者胡家健在接受《香港01》訪問時表示，今次參賽只打算「行一轉」TVB，他說：「香港大約有40幾個農場，但係近幾年疫情就已經有10幾個摺埋咗，而家我就係僅存30幾個其中之一。今年係蝕錢，因為豬價好低。」他透露，現時農場大約有幾百隻豬。提到肥媽想搵他買豬的事，他就笑言：「哈哈，講笑啫佢。佢嚟到，我畀埋佢添呀，佢要（豬）嘅我唔介意呀！」相當之大方。

評判陣容好強。（梁碧玲 攝）