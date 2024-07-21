《愛回家》男星15年前紅到台灣登《康熙來了》　被指撞樣兩男星？

現年55歲的袁文傑1997年加入亞洲電視，當時備受重用，更與林韋辰及陳啟泰合稱「亞視三雄」。近年袁文傑憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「潮偉」一角成功入屋，無論在香港或內地亦人氣急升，但原來袁文傑早於15年前紅到去台灣。

近年袁文傑憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「潮偉」一角成功入屋。（IG圖片）

袁文傑入行多年，1997年加入亞洲電視，當時備受重用，更與林韋辰及陳啟泰合稱「亞視三雄」。（IG圖片）

袁文傑日前開通小紅書與網民互動，昨日在小紅書分享了15年前登上台灣人氣綜藝節目《康熙來了》的照片，並留言寫道：「十五年前，我上過的康熙來了 琴日收到好多粉絲嘅評論，好感激大家支持😄 🤞🏻因有小紅書粉絲問到，我是否上過康熙來了... 那時竟已是15年前，2009年參與亞視一個台慶節目環節， 而過去台灣拍攝康熙來了」。

袁文傑昨日在小紅書分享了15年前登上台灣人氣綜藝節目《康熙來了》的照片。（小紅書）

當時袁文傑與鮑起靜、朱慧珊、林韋辰、萬綺雯及陳煒代表亞視上《康熙來了》，袁文傑更被小S稱為「師奶殺手」，要對方為她按摩。網民見到舊照後，都紛紛留言大讚袁文傑靚仔：「之前看過，感覺小S很喜歡你」、「哇，潮生那時候看起來好年輕有型，只不過現在比較靚仔」、「亞視當時最帥是你」、「還是很帥啊」。

不過有網民認為袁文傑的外貌跟兩位男星撞樣，更留言表示：「你跟唐文龍長得好像」、「你再看看翟威廉」、「佢同翟威廉似D」、「好多次都分不清」。

冧爆小S。（小紅書）

袁文傑畢業於1991年TVB舉辦的第四期藝員進修班畢業後，未有簽約反而轉型當模特兒，曾拍攝過不少廣告及擔任歌手的MV男主角，亦曾在《家有囍事》飾演「家明」一角。起手袁文傑輾轉在1997年加入亞洲電視，除擔正不少劇集外，亦曾嘗試主唱劇集歌曲及向司儀界發展，其後在2016年重返TVB拍劇。