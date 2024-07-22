梁思浩爆楊思琦扮可憐　澄清無貶義心：唔係幾鍾意呢行太過偽善

早前梁思浩捲入陳彥行另一半身份被公開的嫌疑人，一波未平，一波又起。在自家YouTube頻道《娛樂好好玩》節目中，開名爆前港姐楊思琦大鑊，直指她扮可憐博同情。事後楊思琦向梁思浩宣戰，反擊被指扮可憐博同情：「無事搞事，你是什麼人啊？」

梁思浩澄清指楊思琦扮可憐絕無貶義之心。（葉志明攝）

梁思浩今晚（22/7）現身電視城出席TVB Plus《直播靈接觸》節目直播，就事件接受《香港01》訪問時說：「我唔驚佢嬲，我都係講事實。其實扮嬌嗲，又或者扮可憐，唔係negative。喺呢一行好多人出道都係會扮得嬌娋啲，而我啲同事又扮得可愛啲，我唔覺得係一個貶詞嚟，甚至有啲人佢楚楚可憐亦係佢自己嘅演繹嚟啫，咁樣觀眾鍾意咪得囉，而內裡佢可能係好剛強，都係一個形象，咁所以我唔覺得係一個貶詞。」

梁思浩現身電視城出席TVB Plus《直播靈接觸》節目直播。（葉志明攝）

被問到女方私下有否主動聯絡他？思浩笑言：「我諗佢應該冇我電話，不過如果佢問，都應該問人攞到我電話嘅。（怕唔怕因為咁而冇朋友做？）咁梗係唔會。（本身都唔係朋友？）本身都係工作上嘅合作夥伴，日後見到面唔會尷尬，同埋冇嘢。（唔擔心周圍爆料惹不滿？）其實由我17歲入行到而家都好耐，而我嘅性格就係直話直說，同埋我唔係幾鍾意呢行太過偽善。咁我見到嘅嘢我咪講囉，我唔係幾怕，我份人比較直言。（怕唔怕喺呢行樹敵？）我喺呢行好多朋友，如果我唔係咁多朋友，打極電話都要排住上嚟，我呢個節目點解要開第二季，就係要招呼佢哋上嚟。」