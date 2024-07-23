姚子羚同好姊妹睇騷變認親　與女團成員100%相似直情餅印一樣

日本女子舞蹈團體前日（21日）於亞博開騷，姚子羚與王君馨、鍾舒漫、衛詩等人一起去看表演，最後還去了後台與AVANTGARDEY合照。今日姚子羚分享了與她們合照及「相認」的片段，到底是什麼情況的相認？

原來是AVANTGARDEY成員中的Nona樣貌與姚子羚「撞樣」，Nona早前在香港出席活動時已經知道自己與姚子羚撞樣，更說：「可以同咁靚女仔似樣好犀利，好開心。（覺唔覺得似樣？）似呀！」其他成員看過照片後都表示二人很像。所以二人昨日一見面就直接相認了。

AVANTGARDEY成員中的Nona樣貌與姚子羚「撞樣」。(ig@elaine_yiu)

姚子羚與Nona在後台一見如故，超級像「兩姊妹」，她們合照時一起做鬼臉，完全一模一樣。姚子羚在社交平台發文：「之前有報道說我倆長得像～終於見到本尊啦～好開心見到Nona😍😍😍她真的很可愛~除了跳舞ichiban之外，表情表達也真的太su go i 🫶🏻🫶🏻🫶🏻👍🏻👍🏻👍🏻Nona還follow了我~太感動了😌🥹」

姚子羚與Nona在後台一見如故，超級像「兩姊妹」。(ig@elaine_yiu)

姚子羚與Nona在後台一見如故，超級像「兩姊妹」。(ig@elaine_yiu)

姚子羚更用日文寫下：「初めてお会いできて嬉しいです！あなたは最高です。（很高興第一次見到你！你是最棒的！）」而姚子羚的好友陳敏之、胡蓓蔚、陳煒、周家蔚、洪永城、陳自瑤等人都紛紛留言指她跟Nona十分相似。