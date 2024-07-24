64歲鄭文雅真實狀態曝光淡妝肌膚緊緻　身材Fit爆短裙長襪勁搶鏡

現年64歲的鄭文雅是1979年港姐冠軍兼最上鏡小姐，多年來都有參與慧妍雅集的活動及慈善工作。雖然已經息影，但不時都會與圈中人聚會。日前資深傳媒人汪曼玲在Instagram貼出與鄧達智、鄭文雅等人一起到元朗觀光及參與田園活動的合照。

日前資深傳媒人汪曼玲在Instagram貼出與鄧達智、鄭文雅等人一起到元朗觀光及參與田園活動的合照。（IG圖片）

汪曼玲與鄭文雅獲著名時裝設計師鄧達智到大棠有機生態園玩樂，眾人一起打禾、摘提子。汪曼玲更在帖文寫道：「盛夏七月，大暑的一天，多謝鄧達智的安排，在大棠有機生態園，得到老闆梁福元的熱情招待。嘗試打禾，打出來的都是非常軟綿好吃的元朗絲苗，掛在樹上的香印葡萄，清甜爽口。更有碩大的冬瓜，大暑天吃瓜類最消暑。午餐時那隻茘枝柴燒的燒雞，更是美味到不得了。立即暑氣全消！」

鄭文雅打扮青春。（IG圖片）

落手落腳打禾。（IG圖片）

短裙長襪勁搶鏡！（IG圖片）

戴上太陽帽的鄭文雅當日打扮非常青春，穿白色運動上衣及紅色裙短裙，腳上的一對花長襪，非常搶鏡。在汪曼玲分享的照片中，見到鄭文雅以淡妝示人，肌膚緊緻，而且身材Fit爆，一直保持著少女身材。

鄭文雅是1979年港姐冠軍兼最上鏡小姐。（片段畫面）

鄭文雅早於1986年曾為中文版《花花公子》創刊號擔任封面女郎。（網上圖片）

鄭文雅入行前是跳高運動員，當選港姐後卻在任期內與麗的電視簽約，此舉引起全城轟動。鄭文雅加盟麗的後備受力捧，曾主演不少經典劇集，約滿離巢轉戰大銀幕。鄭文雅早於1986年曾為中文版《花花公子》創刊號擔任封面女郎，又出版半裸寫真，被封為「最前衛港姐」。不過鄭文雅正值事業高峰，於1991年嫁商人虞哲輝，婚後淡出幕前，過闊太生活外，又鑽研高爾夫球、攝影、陶瓷、書法，更成為香港高爾夫球協會第一位華人女子高爾夫球教練。