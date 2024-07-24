苗僑偉拖實戚美珍過馬路羡煞旁人　曾指老婆性格火爆分手多次

現年66歲的苗僑偉（三哥）近年減產，不時與三嫂戚美珍到加拿大探望一對仔女，並長留當地享受人生。不過近日三哥就與李璨琛、姜皓文、陳家樂、胡子彤、張文傑、蘇皓兒、吳家樂等在馬來西亞吉隆坡拍攝新劇《無懼》，而三嫂亦做「跟得夫人」，陪三哥到當地拍攝。日前有網民在吉隆坡的小食街偶遇三哥同三嫂，更曬出兩人的照片！

苗僑偉（三哥）近年減產，不時與三嫂戚美珍到加拿大探望一對仔女，並長留當地享受人生。（IG@murphymiu）

近日三哥到馬來西亞吉隆坡拍攝新劇《無懼》。（IG圖片）

演員陣容強勁！（IG圖片）

演員陣容強勁！（IG圖片）

相中所見，三哥同三嫂都以白色T恤襯黑褲，再戴上白色Cap帽，兩人以情侶裝上陣襯到絕！見他們站在路邊準備過馬路，不時向左右望，期間三哥更拖實三嫂，低調又恩愛，羡煞旁人！三哥同三嫂結婚多年恩愛如昔，同是藝員訓練班出身的他們在1982年合作拍攝劇集《飛越十八層》而結緣，更因而日久生情，兩人郎才女貌非常合襯，但其實他們性格很不一樣，三哥慢條斯理，而三嫂就好急躁，當年年少氣盛的他們更經常嗌交，互不相讓，甚至分手收場。

情侶裝。（小紅書圖片）

拖手過馬路。（小紅書圖片）

三哥同三嫂在1982年合作拍攝劇集《飛越十八層》而結緣。（微博@苗僑偉戚美珍）

好恩愛。（微博@苗僑偉戚美珍）

不過分手後兩人依然保持聯絡，最後在三哥的追求下終於復合，三哥曾在接受訪問時透露與三嫂曾分手多次：「我哋兩個成日都會嘈交，大家都唔睇好我哋呢段戀情，正因為咁，我決心要將佢收服，每次分手之後都會復合，拍拖嗰段日子就好似八年抗戰咁。」雖然兩人爭吵不斷，但三哥一定會主動𠱁對方：「由我哋拍拖開始，『退一步海闊天空』呢7個字已經深深印咗喺我嘅腦海入面，經常會用到。好在三嫂嘅脾氣嚟得好爆，都走得好爽，其實好易𠱁。」三哥同三嫂在1990年公開婚訊，婚後育有一對子女，而三哥對三嫂由始至終都非常專一，結婚多年零緋聞，絕對是圈中的模範夫妻！

三哥同三嫂在1990年公開婚訊，婚後育有一對子女。（微博@苗僑偉戚美珍）

生日快樂！（IG圖片）

一起歎燒味飯。（IG截圖）