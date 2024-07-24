秦煌成功減輕30磅期望再拍劇　有位心善花旦出手幫助安排按摩

現年76歲的「金牌綠葉」秦煌，年初因為在酒店房內跌倒未能自行站立，於是向鄰居求救，最後由酒店通知救護員送到醫院留醫。早前出院後被安排入住護老院，他的情況有所好轉，而他與仔女的關係亦因此而好轉，但之前所說的知己卻未有現身。

秦煌是老戲骨。(資料圖片)

秦煌現住在護老院，一日三餐都有人照料，更不用擔心他跌倒沒人理會。近日有指秦煌在努力下，成功減了30磅，由250磅減至220磅，秦煌瘦了一圈比以前更醒神。一心想繼續拍戲的秦煌坦言會再努力「落磅」，希望減肥成功後有人會找他去開工拍戲。

秦煌現在住在護老院，一日三餐都有人照料，更不用擔心他跌倒沒人理會。（劇照）

秦煌經過今次跌倒事件後，除了細女主動找他及探望外，更發現人間有情。除了鄰居林偉照顧他外，秦煌更透露得到好心人的幫助，安排按摩師上門為他按腳消腫，而這位好心人就是TVB的花旦陳煒。陳煒回覆傳媒指當年加入TVB後拍攝第一部劇集《法網狙擊》而與秦煌結緣，她得知秦煌的情況後亦有去探望，之後向他伸出援手。陳煒表示介紹予秦煌的師傅由樊亦敏推介，這位師傅之前亦有幫過劉家輝做療程。

秦煌更透露得到好心人的幫助，安排按摩師上門為他按腳消腫。

陳煒回覆傳媒指當年加入TVB後拍攝第一部劇集《法網狙擊》而與秦煌結緣。（視覺中國）

秦煌同林偉在快餐店敘舊。（小紅書圖片）

秦煌明顯回春不少。（小紅書圖片）

不過早前就慘被林偉嘲笑：「又係我哋呀，痴痴呆呆坐埋一枱，阿煌今日你沖咗涼未呀？洗頭未呀？有陣好大陣嘅老煌味。」（影片截圖）

近年秦煌不時相約林偉敘舊。（影片截圖）

秦煌入住護老院後，有社工幫忙申請綜援以應付院費及各項的支出。雖然已經有援助，但他生活仍然不是太好，因為秦煌代長女背負起300萬債務，導致自己出現經濟危機。秦煌曾表示：「每個月我幫佢哋還一萬多，十年嗰度都百幾萬，仲有現錢都300萬，如果唔係幫佢還錢，我唔會賣咗香港啲屋。」最後真心卻換來絕情，長女申請破產之後就離開了，就連其他子女也找不到他們。但後來因為疫情，就開始沒有工作，而積蓄亦花光了，才導致今日的田地。

《阿Sir早晨》秦煌飾演呂校長。（截圖）

秦煌是老戲骨。(資料圖片)