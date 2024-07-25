周星馳御用綠葉82歲壽宴戴金錶巨型翡翠好富貴　上台高歌中氣十足

資深演員黃一飛曾是周星馳電影御用配角，當中他在電影《少林足球》中飾演的大師兄一角，令觀眾留下深刻印象，他更憑此奪得香港金像獎最佳男配角。近年黃一飛轉戰內地發展，拍了不少網絡電影，當中不乏向星爺舊作「致敬」或「參考」的電影，估計8年內共參演了40部作品，相當高產！日前黃一飛迎來82歲生日，黃一山在微博曬出生日會的照片，並寫道：「昨天是飛哥82歲生日，認識飛哥已經34年，真的相識于微時。祝飛哥生日快樂，身體健康，福如東海，壽比南山！」

黃一飛在電影《少林足球》中飾演大師兄。（劇照）

早前上映的《功夫乒乓》將《少林足球》借屍還魂，口碑與票房皆仆直。（電影截圖）

黃一山為黃一飛賀壽。（微博@黃一山）

黃一山為黃一飛賀壽。（微博@黃一山）

82歲壽宴。（微博@黃一山）

壽星公黃一飛一身紅噹噹十分喜慶，除了頸上掛着巨型玉牌之外，手上還戴着金錶、多串佛珠及巨型翡翠戒指，相當富貴！（微博@黃一山）

相中所見，壽星公黃一飛一身紅噹噹十分喜慶，除了頸上掛着巨型玉牌之外，手上還戴着金錶、多串佛珠及巨型翡翠戒指，相當富貴！而黃一山還上台獻唱一首《紅日》祝壽，壽星公黃一飛亦有即場高歌一首《男兒當自強》，雖然他已82歲，但仍中氣十足！眾人更送上金壽桃、金馬等，𠱁到黃一飛非常開心！

黃一山上台獻唱一首《紅日》祝壽。（影片截圖）

黃一山上台獻唱一首《紅日》祝壽。（影片截圖）

精神奕奕。（影片截圖）

喜慶！（影片截圖）

即場高歌一首《男兒當自強》！（影片截圖）

金壽桃。（微博@黃一山）

金馬。（微博@黃一山）

黃一飛曾參演過多部星爺的作品，但兩人卻因《少年足球》中一場「爆樽」戲而鬧翻，黃一飛更揚言不再跟星爺合作。事緣黃一飛在拍攝被「爆樽」的戲份時，有指星爺為求效果逼真，黃一飛被砸頭多次，最後更受傷紅腫出血，據指黃一飛自此決定不再跟星爺合作。而黃一飛曾在接受訪問時談及與星爺不和一事，他指星爺未走紅時會稱呼他為「飛哥」，但成名後竟稱他為「喂喂喂」，令他耿耿於懷，認為星爺不尊重前輩。

令觀眾留下深刻印象。（影片截圖）

對於黃一飛，大家一定記得他在《少林足球》扮演的大師兄「鐵頭功」一角。（電影劇照）

黃一飛曾在接受內地傳媒訪問時，談及與周星馳不和一事。（影片截圖）

不過去年黃一飛突然轉口風，更拍片公開多謝星爺：「奇才，周星馳，我很感激他。當有人對你好苛刻的時候，要你做一樣又一樣，一路要你做到好為止。8個瓶子打頭，腫了，出血了，沒經歷過考驗，沒經歷過苦難，你怎麼能成功呢？這部戲就是《少林足球》。我對周星馳，現在我慢慢感覺到，就是他，令我黃一飛，給人家認識到，我就是黃一飛，我就是拿了兩個獎的演員。」

去年黃一飛突然轉口風，更拍片公開多謝星爺。（影片截圖）

重提被「爆樽」的戲份。（影片截圖）