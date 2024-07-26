葉麗儀全球擁16個物業笑稱「好煩」　與丈夫最肯花費係呢一樣嘢

葉麗儀(Frances)將在下月在灣仔新伊館舉行《感恩55週年香港演唱會2024》，日前她接受港台節目《安哥同學會》訪問時，提到近年湊孫、打高球生活平淡但滿足，當她提到被羅文封為「國際包租婆」時，主持人問她是否好有錢？葉麗儀就不介意跟大家分享。

葉麗儀憑《上海灘》紅遍華人社區，單係收版稅已令她財富自由。（VCG）

葉麗儀解釋︰「我唔識理財，但丈夫好識，所以有時去到邊 ，見到有啲物業好鍾意就會買，通常之後都係租出去，呢啲我老公好識做，到後來我哋諗住去澳洲住，十幾間屋，個經紀就話唔想要嗰啲就賣咗去，寧願拎啲錢做投資，於是而家淨係香港、倫敦、澳洲有屋，16間，好煩。」

葉麗儀唔介意自己一頭白髮。

葉麗儀表示因為無退休金、加上娛樂圈無保障，所以投資物業當保障。「我哋兩公婆最肯使錢係買機票，如果做嘢就要商務客位，如果自己出門去倫敦去邊都好，我哋一定坐前面（頭等），因為年紀大，76歲啦，唔可以屈住，坐後面我寧願唔出門。」

葉麗儀老公David即係經理人，又係投資能手。（視覺中國）

葉麗儀近年保持白髮示人，她解釋是因為疫情期間，無得出門理髮，到後來有機會去髮型屋時，其髮型師見她滿頭白髮即謂︰「人哋花好多錢先整到呢個效果，你唔好染啦」，加上葉麗儀並不覺得醜，於是保留著一頭白髮。「其實我不嬲都唔介意自己老唔老，我心態40幾歲，同埋啲笑紋係你生活中嘅喜悅。」