巴黎奧運2024｜十大必追美女運動員IG　顏值比賽香港代表唔好睇漏

巴黎奧運2024美女運動員一直都是討論話題之一。四年一度的全球體育盛事7月26日正式開始！除了各國體育上的較量，選手們顏值上的較量也成為傳媒、觀眾及網民的焦點。以下為大家揀選10位來自世界各國的巴黎奧運2024美女運動員。

1. 德國田徑選手—Alica Schmidt

IG@alicasmd

25歲，主攻短跑、中長跑。曾在2017年歐洲U20田徑錦標賽的4×400公尺接力賽獲得銀牌，2019年歐洲U23田徑錦標賽的同類比賽獲得銅牌，曾成為2020年東京奧運女子田徑4×400公尺接力德國候補選手。

德國田徑選手—Alica Schmidt。（IG@alicasmd）

德國田徑選手—Alica Schmidt。（IG@alicasmd）

德國田徑選手—Alica Schmidt。（IG@alicasmd）

2. 加拿大游泳選手—Summer McIntosh

IG＠summerrmcintosh

17歲，主攻自由式和蝶式。薩默在2014年開始加入家鄉多倫多當地的俱樂部練習游泳，在觀看2016年奧運加拿大游泳選拔賽後，她便開始以獲得奧運資格作為目標。

加拿大游泳選手—Summer McIntosh。（IG＠summerrmcintosh）

加拿大游泳選手—Summer McIntosh。（IG＠summerrmcintosh）

加拿大游泳選手—Summer McIntosh。（IG＠summerrmcintosh）

3. 日本羽毛球選手—志田千陽

IG@_chiharushida_

日本羽毛球選手—志田千陽 。（IG@_chiharushida_）

日本羽毛球選手—志田千陽 。（IG@_chiharushida_）

4. 南韓箭術選手—林是見

IG@s1hyeon._z

南韓箭術選手—林是見。（IG@s1hyeon._z）

南韓箭術選手—林是見。（IG@s1hyeon._z）

5. 烏克蘭跳高選手—Yaroslava Mahuchikh

IG@rosya_dp

22歲，烏克蘭女子跳高運動員。2018年夏季青年奧林匹克運動會、2022年世界室內田徑錦標賽、2023年世界田徑錦標賽金牌得主，2019年和2022年世界田徑錦標賽銀牌得主，2020年夏季奧林匹克運動會銅牌得主。 2024年，她跳過2.10公尺高度，創造了新的世界紀錄。

烏克蘭跳高選手—Yaroslava Mahuchikh。（IG@rosya_dp）

烏克蘭跳高選手—Yaroslava Mahuchikh。（IG@rosya_dp）

烏克蘭跳高選手—Yaroslava Mahuchikh。（IG@rosya_dp）

6. 烏克蘭體操選手—Viktoriia Onopriienko

IG@viktoriia_onopriienko

20歲，烏克蘭藝術體操運動員，2023年歐洲藝術體操錦標賽圈操金牌得主和團體銀牌得主、2023年世界藝術體操錦標賽棒操銅牌得主。

烏克蘭體操選手—Viktoriia Onopriienko。（IG@viktoriia_onopriienko）

烏克蘭體操選手—Viktoriia Onopriienko。（IG@viktoriia_onopriienko）

烏克蘭體操選手—Viktoriia Onopriienko。（IG@viktoriia_onopriienko）

7. 日本靂霹舞選手—湯淺亞美

IG@gfc_am

日本靂霹舞選手—湯淺亞美。（IG@gfc_am）

日本靂霹舞選手—湯淺亞美。（IG@gfc_am）

8. 以色列跆拳道選手—Avishag Semberg

IG@avishag_semberg

以色列跆拳道選手—Avishag Semberg。（IG@avishag_semberg）

以色列跆拳道選手—Avishag Semberg。（IG@avishag_semberg）

9. 土耳其排球選手—Zehra Gunes

IG@zehragunes

25歲，現時效力於土超豪門球隊瓦基弗銀行女排俱樂部。 居內什在2018年開始成為土耳其國家女子排球隊一員。她代表土耳其在出戰2018年世界女排聯賽奪得銀牌。

土耳其排球選手—Zehra Gunes。（IG@zehragunes）

土耳其排球選手—Zehra Gunes。（IG@zehragunes）

10. 中國香港游泳選手—何詩蓓

IG@siobhanhaughey01

香港女子游泳運動員，為多項香港、亞洲游泳紀錄，以及首個代表香港的游泳世界紀錄保持者。何詩蓓在東京奧運取得100公尺自由式與200公尺自由式兩面銀牌，為首次有香港運動員能在單屆奧運能獲得超過一面獎牌，也是首位代表香港的奧運游泳獎牌得主。

中國香港游泳選手—何詩蓓。（IG@siobhanhaughey01）

中國香港游泳選手—何詩蓓。（IG@siobhanhaughey01）