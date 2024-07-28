江旻憓奧運奪金｜網民大讚無綫主持何振然問得好　一安排盡見專業

香港劍擊隊隊員江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽奪金，為港隊贏得今屆巴黎奧運首面獎牌，為港爭光，同時創下歷史，劍擊成為香港史上首個項目，連續兩屆奧運奪得金牌。江旻憓賽後接受訪問時喜極而泣，激動地感謝大家的支持，表示：「我終於無輸」，並直言今仗打出了永不放棄的香港精神。

江旻憓奧運奪金。(路透社)

江旻憓奧運奪金。(資料圖片)

江旻憓奧運奪金，與教練擁抱慶祝。(資料圖片)

今次香港多個電視台都有派員到現場直擊採訪，無綫派出何振然率先訪問江旻憓，何振然於訪問中克制住自己激動開心的心情，在有限時間內問到江旻憓幾條重點問題，當中包括由落後到追平、膝頭傷患及對港人的說話等等，訪問有內容且非常有重點，更出現了「金句」，整個訪問過程可說是做得相當出色。他其後再次訪問江旻憓，更安排到江旻憓跟香港直播廠坐鎮的隊友連翊希對談，可以隔空畀心心和飛吻。何振然將珍貴的訪問時刻留給二人，亦獲讚處理得很好，盡見專業、暖心又貼心。

何振然訪問江旻憓奧運奪金。(網上圖片)

無綫今次派出何振然做代表去訪問江旻憓，獲得網民一致好評，並在社交網上熱討，何振然亦有抽空親自到Threads去多謝大家。今次已經是何振然第四次採訪奧運盛事，他於上屆東京奧運在疫情中採訪，跟方力申、莊琬晴等不時開直播跟觀眾分享採訪點滴，而他在IG亦直播分享江旻憓奪金的一刻。

何振然親自留言答謝大家支持。(網上圖片)

何振然都有於他的IG story出post。(ig圖片)

何振然都有於他的IG story出post。(ig圖片)

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何振然都有於他的IG story出post。(ig圖片)

何振然都有於他的IG story出post。(ig圖片)

何振然都有於他的IG story出post。(ig圖片)

何振然都有於他的IG story出post。(ig圖片)

何振然都有於他的IG story出post。(ig圖片)

何振然都有於他的IG story出post。(ig圖片)

何振然都有於他的IG story出post。(ig圖片)