江旻憓奧運奪金｜圍訪時HOY TV要求戴耳機連線李麗珊 Viu主持不滿

香港劍擊隊隊員江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽奪金，為港隊贏得今屆巴黎奧運首面獎牌，港人無不以她為榮。奪金後一眾傳媒爭相採訪她，其中無綫更獨家訪問到江旻憓，而其他香港媒體就與她做了兩次圍訪，第一次是決賽勝出後，第二次則是奪牌後。

江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽奪金，為港隊贏得今屆巴黎奧運首面獎牌！（袁志浩攝）

兩次訪問都以多間傳媒的圍訪形式進行，而第二次圍訪進行期間，正當江旻憓說到：「冇金牌，所有嘢我都會再做多一次，但估唔到有……」時，現場有記者說：「珊珊想同你講啲嘢！」珊珊亦即1996年滑浪風帆港隊奧運金牌李麗珊，她亦是今年HOY TV奧運體育評述，是HOY TV奧運主持陣容王牌之一。江旻憓聽到後戴上一邊耳機，似是想同時兼顧李麗珊與現場記者的訪問，不過因為環境太嘈雜她聽不清楚耳機內容，現場記者又想把握時間，繼續問她「你覺得香港運動員係乜嘢呀？」她亦有回答。

江旻憓奪牌後接受第二次傳媒圍訪。（ViuTV）

現場有記者說：「珊珊想同你講啲嘢！」於是她戴上一邊耳機，卻聽不清楚耳機內李麗珊的聲音。（ViuTV）

江旻憓答完後戴上兩邊耳機，問：「係兩個嚟㗎？一樣㗎？」之後就開始在鏡頭前與耳機另一端的李麗珊、同是劍擊運動員的張小倫及朱嘉望連線對話，她說：「喂，Hello，聽到呀！珊珊前輩你好，Hello！Hello Moonie（香港女子擊劍運動員朱嘉望）、Hello 小倫（香港男子擊劍運動員張小倫），辛苦晒大家……Thank you Thank you！多謝多謝！」並舉起金牌，雖然現場記者都嘗試繼續問問題，不過江旻憓戴住耳機就聽不到，當記者再問時，她已一邊除耳機一邊被工作人員拉走。

江旻憓戴上兩邊耳機，開始在鏡頭前接受耳機後的李麗珊恭賀。（ViuTV）

其他記者試圖問問題不果，亦只好影住她與珊珊等人對話。（ViuTV）

江旻憓向鏡頭展示金牌。（ViuTV）

由於現場記者在圍訪時間被逼睇住江旻憓戴住耳機接受李麗珊祝賀，卻聽不到耳機裡頭的聲音，所以當鏡頭回到錄影廠時，ViuTV主持丹尼爾都似乎寸了隔籬台一下，當強尼說：「辛苦晒我哋啲行家！」丹尼爾回應：「辛苦晒啲行家啦，都係啲技巧嚟嘅，都係啲戰術啦，喺場上場外其實都好講求戰術嘅，但係呢套戰術之前都用過㗎喇。」強尼想打圓場說：「不過冇分你我嘅呢一刻就，開心嘅！」丹尼爾亦說：「開心嘅，咁幾好呀下。」

當現場記者想再問時，她已一邊除耳機一邊被工作人員拉走，訪問結束。（ViuTV）

ViuTV主持丹尼爾不禁寸爆說：「辛苦晒啲行家啦，都係啲技巧嚟嘅，都係啲戰術啦，喺場上場外其實都好講求戰術嘅，但係呢套戰術之前都用過㗎喇。」（ViuTV）

HOY TV做法引起爭議，有網民亦留意到這件事，開Post指出當時情況，認為礙於電話裡頭的對方是奧運金牌師姐李麗珊，江旻憓當然亦不得不尊重對方。其他網民就留言指，可能因為TVB已做了獨家訪問，其他電視台都不想輸，於是HOY TV便強行在圍訪時段想李麗珊與江旻憓獨家對話，而出Post的網民都表示同意說：「上屆HOY成功喺更衣室Video call獨家專訪張家朗同教練，等兩位金牌運動員連線，贏晒全港傳媒。今年食過翻尋味，但時間場合錯晒。」

東京奧運張家朗奪金後，HOY TV成功在更衣室捕獲張家朗與教練做獨家電話訪問，兩代奧運金牌隔空對話，獲觀眾大讚！相信HOY TV今次亦是想重演另一次兩代金牌對話，可惜選錯時機。（HOY TV）

從HOY TV直播片段所見，就將螢幕分成錄影廠及江旻憓兩部份，不過有網民在HOY TV片段留言：「都冇問到啲嘢以為自己有獨家訪問」、「唔好咁自私啦，其他台唔洗問咩」，指HOY TV搶Air time卻沒有問到有質素的問題，白白要觀眾睇住他們恭喜江旻憓，做法自私。

HOY TV要江旻憓圍訪時戴耳機接受錄影廠的李麗珊、張小倫和朱嘉望等恭喜。（HOY TV）

張小倫沒有問問題，只說：「好叻呀你！返嚟要恭喜你呀！」（HOY TV）