江旻憓奧運奪金｜鄭裕玲契女曬合照　爆北京進修時一習慣成就佳績

江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽中，在一度落後的情況下逆轉賽果，擊敗法國劍手瑪露比頓，為香港奪得巴黎奧運第一金。有不少圈中人都捱夜見證歷史一刻，原來前港姐寇鴻萍的女兒唐貝詩與江旻憓曾是同學，她在社交平台分享與江旻憓的校園生活點滴。

唐貝詩是前港姐寇鴻萍的女兒。（IG圖片）

唐貝詩契媽是鄭裕玲。（IG圖片）

唐貝詩分別在小紅書及Instagram分享自己與江旻憓的合照，並留言寫道：︰「江旻憓同學是我們全班女生中最高！恭喜江旻憓同學奪得中國香港金牌！」唐貝詩更透露兩人在北京入讀國家行政學院時，江旻憓一個令她十分感動的行為：「我們在北京一起讀國家行政學院的時候，江旻憓每天都下課就去訓練！很感動！Vivian 178cm，又美又高，站在她旁邊感覺很嬌小，哈哈！」

唐貝詩分別在小紅書及Instagram分享自己與江旻憓的合照。（IG圖片）

原來兩人曾一齊在北京入讀國家行政學院。（IG圖片）

現年34歲的唐貝詩是星二代，媽媽為1982年香港小姐季軍寇鴻萍，契媽是鄭裕玲，還有妹妹唐貝欣。唐貝詩早年就讀瑪利曼中學，其後到英國英國，大學修讀工商管理學系，回流香港後為母親打理網購生意，同時亦曾加盟蕭定一旗下公司，雖然拍攝過TVB劇集《溏心風暴3》、《多功能老婆》，但發展平平。另外，她亦修讀營養學高等文憑，又加入保險界，限時亦熱心參與公益工作。