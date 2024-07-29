何瑋桁重劍32強止步淚曬奧運場　連翊希暖心打氣網民激讚：係愛呀

巴黎奧運如今正進行如火如荼，連日來香港人談論度最高的定必是為港隊贏得今屆巴黎奧運首面獎牌，而且還是金牌的香港劍擊隊隊員江旻憓，亦因此，劍擊賽事成為了廣大香港市民的每日焦點。

劍擊選手江旻憓於巴黎奧運個人女子重劍項目中奪得金牌。（資料圖片/梁志浩攝）

而近日無綫在採訪今次巴黎奧運的表現也獲得外界好評，繼何振然於訪問江旻憓的過程中克制住自己激動開心的心情，在有限時間內問到江旻憓幾條重點問題，訪問有內容且非常有重點，更出現了「金句」，整個訪問過程被讚做得出色；其後無綫更安排江旻憓跟香港直播廠坐鎮的隊友連翊希對談，兩人隔空畀心心和飛吻，畫面感動。

無綫安排江旻憓跟香港直播廠坐鎮的隊友連翊希對談。（YouTube截圖）

兩人隔空畀心心和飛吻，畫面感動。（YouTube截圖）

昨日，無綫再一次安排在男子重劍32強比賽中飲恨落敗的香港劍擊隊隊員何瑋桁，與連翊希連線對話，期間何瑋桁談及感受時激動流下男兒淚，連翊希在採訪後也忍不住流下眼淚，並為一眾男子重劍隊友打氣，令不少網民和觀眾都看到眼濕濕，香港做運動員的確不容易。

無綫再一次安排在男子重劍32強比賽中飲恨落敗的香港劍擊隊隊員何瑋桁，與連翊希連線對話。（YouTube截圖）

網民讚同樣是港隊劍擊運動員的連翊希，旁述做得好好。（YouTube截圖）

連線期間，連翊希先恭喜何瑋桁第一次踏足奧運舞台，問他覺得自己這天的表現如何？何瑋桁回應：「其實我覺得我都盡咗力，但少少遺憾係一開始領先好多嘅時候，中段佢攞幾分之後，我自己亂咗少少，跟住之後就pick up唔切，最後就輸咗比賽。」

何瑋桁多謝廣大香港市民支持。（YouTube截圖）

連翊希安慰何瑋桁說：「其實我見你一開頭領先咁多情況之下，我係好為你驕傲呀，我知道你對住佢打咗咁多年、咁多次，都會有啲緊張，因為知道佢係格食格，食住你打。」隨後何瑋桁也詳細講述了在場上比賽時的情況，並多謝廣大香港市民的支持，他透過鏡頭表示：「多謝大家嘅支持，好遺憾我唔能夠繼續晉級，但我哋香港其他運動員會繼續努力，嚟緊嘅比賽爭取更加好嘅成績，希望大家繼續支持我哋。」

講到感受時，何瑋桁忍不住流下男兒淚。（YouTube截圖）

接著，TVB巴黎奧運特派專員莊琬晴問何瑋桁，由東京奧運失手，到今次真真正正踏上奧運舞台，最大的感受是什麼？何瑋桁表示很開心，到比賽結束一刻才確實自己在參加奧運。講到這裡，何瑋桁終忍不住流下男兒淚，邊擦眼淚邊說：「其實我自己都知道，我嘅對手我係唔夠打嘅，但我真係好想贏！Sorry！」在直播廠的連翊希則一邊說著：「頂住呀、頂住呀，硬淨！好叻呀你今日！」

何瑋桁坦言真係好想贏。（YouTube截圖）

但何瑋桁仍非常地說：「嚟緊我會繼續努力，呢個對手由開始抽到籤之後，我就知道係一個唔好打嘅對手，我同呢個對手打咗10幾年，一路以來打咁多次比賽，未試過多過5分，所以我打之前話無壓力，其實我都好緊張。一開始領先咗，我覺得自己有機會，但把握唔到，我覺得我可以再做好啲！」

心情久久未能平伏。（YouTube截圖）

而在訪問結束後，連翊希再為港隊男子重劍運動員發聲：「我見到呢個真情流露嘅訪問，我自己都好感動，因為桁仔攞咗亞運會銅牌、亞洲錦標賽金牌，已經係破晒紀錄，創造晒男子重劍嘅歷史，但佢依然係不卑不亢......」

連翊希為港隊男子重劍運動員發聲。（IG@TVB）

連翊希為港隊男子重劍運動員發聲。（IG@TVB）

說到這裡，連翊希也終忍不住落淚：「我好想Shout Out To所有男子重劍嘅運動員，你哋好叻，我仲激動過噚日呀，我覺得男子重劍團隊......成日一講就係講女子重劍，男子重劍一路以嚟行咗好多嘅路，因為男仔比賽比女仔難打好多，所以好多好多男子重劍運動員，都好值得我哋香港市民關注。」不少網民看完這個訪問都香港劍擊隊的團結而感動，並大讚：「連翊希旁述其實做得好好」、「期待她幾年後重新出賽」、「係愛呀！」

連翊希越講越激動。（IG@TVB）