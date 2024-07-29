55歲福山雅治曾四度擔任奧運官方攝影師　更師承日本傳奇攝影大師

巴黎奧運現已開幕，相信全球觀眾都熱切期待，每年奧運能夠留下精彩時刻，除了有運動員的努力，還有為多個歷史性時刻的攝影師。而日本藝人福山雅治除了歌影視出色，原來曾經多次擔任奧運攝影師，甚至在拍攝《神探珈俐略》爆紅後，都有以攝影師的身份去到北京奧運現場為運動員記錄珍貴畫面。

日本藝人福山雅治除了歌影視出色，原來曾經多次擔任奧運攝影師。（IG圖片）

福山雅治曾經拍攝過多部經典戲劇作品。（IG圖片）

福山雅治曾經拍攝過多部經典戲劇作品，但同時亦是一名職業攝影師，更師承日本已故傳奇攝影大師植田正治。多年前，植田先生為福山雅治拍攝專輯《Hello》的封面，更以其著名作品「沙丘」為題拍攝了一輯照片，專輯爆紅後，福山雅治就開始跟隨植田先生學習攝影技巧。

植田正治為福山雅治拍攝專輯《Hello》的封面。（網上圖片）

植田正治的經典作品「沙丘」。（資料圖片）

日本已故傳奇攝影大師植田正治。（資料圖片）

植田先生離世後，福山雅治開始成為職業攝影師，由於對體育的別感興趣，福山雅治自2000年開始至2012年以朝日電視台的攝影師身分，擔任奧運攝影師，分別拍攝過2000年悉尼奧運、20024年雅典愛雲、2008年北京奧運及2012年倫敦奧運。福山雅治的照片以黑白為主，可惜福山雅治所拍攝的照片主要在朝日電視台和《AERA》雜誌發布，故在網絡上流傳的照片不多。

植田先生離世後，福山雅治開始成為職業攝影師。（IG圖片）

想不到原來福山雅治是職業誰影視。（IG圖片）

福山雅治之後曾為尾崎亞美、花田裕之等歌手拍攝專輯封面，更因拍攝而認識了太太吹石一惠。另外，福山雅治推出過幾本作品集，還辦過攝影展，但對於攝影他非常低調。