巴黎奧運｜運動員任評述受抨擊　大師兄張小倫：只想保護師弟妹！

香港重劍運動員江旻憓奪金而令香港劍擊運動被受注目，其中有份為HOY TV擔任奧運星級主持、剛退役的男子花劍「大師兄」張小倫亦成為被網民關注的人物，日前張小倫在社交平台爆seed發表言論！希望大家尊重運動員及在電視台做旁述的運動員。



巴黎奧運｜網民對運動員做評述意見多 張小倫爆SEED：積下啲口福

剛退役的男子花劍「大師兄」張小倫為HOY TV擔任奧運星級主持。

剛退役的男子花劍「大師兄」張小倫為HOY TV擔任奧運星級主持。

以上言論亦得到極大回響，小倫亦於Hoy直播開廠前接受訪問回應事件。小倫表示今次發表言論， 是因為想為香港所有運動員發聲：「其實我覺得所有運動嘅運動員都有付出好大嘅努力，無論係可以參加比賽，又或者喺各大電視或者公開場合做評述嘅師弟妹門，都好畀心機做好份內事，但係我作為大師兄，見到佢哋不斷喺網上被受評擊，實在睇唔過眼，希望為佢哋發聲! 面對網民嘅評擊，我有強大嘅心臟，但對於平時只做好運動員訓練本分，師弟妹們佢哋，真係承受唔到呢啲外界嘅惡意評論，所以希望為佢哋表達心聲! 」

香港劍擊代表隊「大師兄」張小倫，是港隊多年來的領軍人物。

問到小倫有沒有曾經因為網上的言論而不開心的時候， 他就坦然沒有任何難受的感覺：「除咗因為我有強大嘅心臟之外，我覺得有人評論劍擊完全係一件好事! 有人評論即係人關注，先至可以將呢一樣運動話畀香港七百萬人知， 有呢項運動嘅存在! 所以我完全唔介意有人評論我或者我嘅表現! 」

東京奧運，張家朗、蔡俊彥、張小倫、吳諾弘在男子團體花劍名次賽後，與教練Gregory Koenig合照。（高詩琦攝）

張小倫留言引起迴響。（張小倫THREADS）

既然已經退役，想推廣劍擊這項運動，若果有以劍擊為題材嘅電影，邀請小倫參與的話，小倫又會唔會接受呢？小倫即表示：「梗係接受啦! 只要可以將劍擊呢項運動畀更多人知道及認識，而電影亦都係一個宣傳渠道，如果有呢方面嘅邀請嘅話，我一定會參與! 」作為Hoytv嘅奧運評述，小倫就覺得比做運動員更難：「做劍擊運動員，我只需要做好本份，每日操練就可以，但係做電視台嘅評述，我事前要做好多準備功夫，做好心理質素，難度高好多! 」

張小亦指今次發表言論， 是因為想為香港所有運動員發聲：「無論係可以參加比賽，又或者喺各大電視或者公開場合做評述嘅師弟妹門，都好畀心機做好份內事，但係我作為大師兄，見到佢哋不斷喺網上被受評擊，實在睇唔過眼。」

張小亦指今次發表言論， 是因為想為香港所有運動員發聲：「無論係可以參加比賽，又或者喺各大電視或者公開場合做評述嘅師弟妹門，都好畀心機做好份內事，但係我作為大師兄，見到佢哋不斷喺網上被受評擊，實在睇唔過眼。」

張小亦指今次發表言論， 是因為想為香港所有運動員發聲：「無論係可以參加比賽，又或者喺各大電視或者公開場合做評述嘅師弟妹門，都好畀心機做好份內事，但係我作為大師兄，見到佢哋不斷喺網上被受評擊，實在睇唔過眼。」