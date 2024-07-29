巴黎奧運｜網民對運動員做評述意見多　張小倫爆SEED：積下啲口福

香港男子擊劍運動員「大師兄」張小倫今年4月剛宣布退役，結束20年全職運動員生涯。退役後今屆巴黎奧運換個身份再次參與擔任HOY TV劍擊比賽直播評述，但他突然在社交平台爆SEED，望大家尊重運動員及在電視台做旁述的運動員：「積下啲口福﹗」



香港劍擊代表隊大師兄張小倫。（IG：@siulun_shawn）

香港劍擊代表隊大師兄張小倫今屆奧運做HOYTV評述。（IG：@siulun_shawn）

張小倫寫道：「做香港運動員就係咁，一有成績就係到呱呱嘈，冇成績就係到X，咁細個地方岀到奧運冠軍級別運動員，你估容易丫！要犧牲幾多代人嘅努力同付出，犧牲幾多位運動付出嘅年輕人，你又識得幾多個？？？唔該大家評論運動員去唔同電影（視）台做旁述嘅時候，積下啲口福，個個捱更抵夜去講專業運動知識俾你哋聽，雖然我哋唔係專業，但係我哋係流住運動員嘅血，係一世㗎，希望分享多啲運動員嘅經歷。」

香港劍擊代表隊「大師兄」張小倫，是港隊多年來的領軍人物。

8月1日，日本千葉巿，張家朗、蔡俊彥、張小倫、吳諾弘在男子團體花劍名次賽後，與教練Gregory Koenig合照。（高詩琦攝）

張小倫擔心未來做運動有心理陰影，他會用時間慢慢克服。（FIE Facebook）

張小倫原來是《當四葉草碰上劍尖時》黎諾懿的劍擊替身。（IG：@siulun_shawn）

「大師兄」張小倫自1月的世界盃法國站後，相隔兩站再入正賽。（FIE）

20年全職運動員生涯，張小倫深明當中辛酸：「有得去參與奧運嘅運動員，我哋當然要幫佢哋打氣，冇得去嘅一樣喺唔同崗位默默努力，不論輸贏係咪都要尊重啲運動員，佢哋用人生最青春嘅時光﹑用努力意志去克服唔同嘅比賽同傷患，希望可以有一日踏上頒獎台，證明自己。其實冇得去參加奧運嘅運動員，都好大勇氣行岀來去做運動旁述，仲要比大家批評，我性格就係咁有個句講個句，唔鐘（鍾）意我哋嘅好似睇電視一樣，撳個掣轉台或者熄機。講完今晚繼續OT，香港運動員無論你哋輸贏，永遠係我心中都係世一。」

張小倫指：「香港運動員無論你哋輸贏，永遠係我心中都係世一。」（IG：@siulun_shawn）

張小倫指：「香港運動員無論你哋輸贏，永遠係我心中都係世一。」（IG：@siulun_shawn）

張小倫望大家支持不同崗位的香港運動員。（IG：@siulun_shawn）