62歲移民藝人回港落九龍城街市極受歡迎　月租1萬蚊住奧地利大屋

62歲藝人楊英偉，2022年接受《香港01》獨家訪問，自爆2020年底已舉家移民奧地利，包括年逾90歲的父親及妻兒，並已取得當地居留權。楊英偉大讚奧地利物美價廉，居住的1300呎大屋只需月租約一萬元，正努力學好德文融入當地生活。

楊英偉。（陳順禎 攝）

雖然奧地利遙遠，但楊英偉依然心繫香港，更趁暑假回港探望友人。楊英偉回港後與小紅書博主「香港主播花家姐」拍片，楊英偉特意到訪九龍城衙前圍道街市，派手信給相熟檔主，兼幫襯買牛肉，哄到店主眉開眼笑，更獲大讚「好有人情味」。

楊英偉2020年舉家移民奧地利。（受訪者提供圖片）

楊英偉的Volkswagen商旅車。（受訪者提供圖片）

楊英偉奧地利間屋好大。（受訪者提供照片）

楊英偉去年舉家移民奧地利。（受訪者提供圖片）

楊英偉2020年舉家移民奧地利。（受訪者提供圖片）

楊英偉2020年舉家移民奧地利。（受訪者提供圖片）

楊英偉非常滿意移民生活。（受訪者提供圖片）

楊英偉最為人熟悉的必定是無綫（TVB）處境劇《真情》中「林木川」一角，2013年約滿後一度轉投香港電視，移民前曾拍攝ViuTV劇集《IT狗》。投資磚頭有道的的楊英偉，曾在接受《香港01》訪問時透露最高峰手揸五層樓：「香港人搵幾多錢都係唔夠，最高峰我攞住5層樓都好虛呀！我唔係貪心唔夠，而係好冇安全感。」2022年楊英偉以1100萬沽出日出康城首都1個4房單位，持貨12年狂賺538.2萬元，他非常滿意移民後的生活，坦言已賺夠生活無憂，成功取得3年居留證及駕照的他計劃入籍後於奧地利買多層樓，更揚言：「一定會買。（買古堡？）應該冇問題。」

楊英偉回港。（小紅書@香港主播花家姐）

即去九龍城街市派手信。（小紅書@香港主播花家姐）

幫襯買牛肉。（小紅書@香港主播花家姐）

好有人情味。（小紅書@香港主播花家姐）

打卡。（小紅書@香港主播花家姐）