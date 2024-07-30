TVB最佳女配內地拍劇收工排場勁　小粉絲禮貌索合照竟扮聽唔到？

現年42歲的陳自瑤（Yoyo）近年在事業上迎來第二春，於無綫劇《婚後事》中首次擔任女一，憑著出色演技獲得讚賞，亦令她在中、港兩地人氣急升，工作一個接一個忙得不可開交；同時，陳自瑤近年也積極經營內地社交平台及直播帶貨事業，藉此提升吸金力和內地知名度。

陳自瑤在《婚後事》瞓身演出，演技獲讚。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤近年事業上迎來第二春。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤着空姐LOOK帶貨創紀錄12小時勁吸逾8,300萬港元營業額。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤現時正忙於在佛山拍攝新劇《刑偵12》，雖然近日不時落住大雨，但也無減粉絲的熱情，不少人到拍攝現場等候，希望見到女神一面。日前，有粉絲將到拍攝現場追星的片段分享到社交平台，片中所見，陳自瑤收工離開時，打開門見到有大批粉絲在守候都不禁嚇一跳，露出驚訝表情。

陳自瑤收工時見到大批粉絲在守候，露出驚訝表情。（小紅書）

陳自瑤被大家的熱情所嚇到。（小紅書）

揮手打招呼。（小紅書）

為粉絲簽名。（小紅書）

由於現場粉絲人數不少，劇組也做足安全措施，安排了至少4名大漢保鑣為陳自瑤開路，甚有氣派。而被人群重重包圍的陳自瑤也非常識做，除了友善揮手打招呼外，還叮囑大家不要衝，並特意停下來給守候多時的粉絲簽名和拍照，不過期間卻發生尷尬一幕。

有粉絲成功集郵。（小紅書）

但這位小粉絲卻被陳自瑤請食檸檬。（小紅書）

禮貌問可否合照。（小紅書）

陳自瑤竟扮睇唔到、聽唔到。（小紅書）

男粉絲好失望。（小紅書）

在陳自瑤身旁有位小男孩粉絲禮貌地問：「姐姐可唔可以同妳影張相呀？」沒料陳自瑤望一望對方後竟裝作看不到、聽不到的把頭轉回來，此舉不禁令該小男孩失望，整個過程被拍下來，網民質疑她說：「小朋友那麼有禮貌，回答一句有多難？用不著裝看不到、真大牌！」遭粉絲幫口還擊：「因為另一邊有人遞支筆過嚟要簽名，佢兼顧唔到注意力被吸引走咗，加上佢唔可以合影所以就忽略咗，好正常，明星放工冇任何義務要理任何人，​​比起好多內地明星佢已經好nice啦，做人唔好咁mean得不得」。