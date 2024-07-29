巴黎奧運｜李麗珊為「遞耳機」與江旻憓訪問解畫：我唔係好知咩事

李麗珊28年前為香港在奧運上實現了零的突破，今午（29日）她到HOYTV為今晚奧運賽事入廠做準備前夕，有關方面送上鮮花及柑慶祝，令毫不知情嘅珊珊十分驚喜。李麗珊接受訪問時笑言自己向來無咩儀式感，而佢只記得今日係家姐生日，所以好多謝大家勾起佢嘅回憶，又笑言當年拎世界冠軍後，第一時間係去瞓覺。

有關方面送上鮮花及柑慶祝，令毫不知情嘅珊珊十分驚喜。（葉志明攝）

李麗珊又大讚香港運動員展現了香港人堅毅不屈嘅精精，而提到「跳馬王子」石偉雄出局時，她在錄影廠大讚對方克服傷患、表達自己努力言論獲大讚，珊珊表示多謝大家認同。「佢哋攞唔攞獎都好，都係有付出同努力過。石仔係更值得表揚，因為佢經歷過好多傷痛，同埋佢喺上屆亞運係放棄爭金，去換一個機會拎一張奧運入場券，其實係好難取捨。」講到早前因為某啲體制而扼殺運動員嘅機會，李麗珊認為屬會要有透明度，而運動員本身亦是有條件同能力，在雙贏局面下代表香港出賽。

李麗珊認為屬會要有透明度，而運動員本身亦是有條件同能力，在雙贏局面下代表香港出賽。（葉志明攝）

而講到擔任奧運節目主持，李麗珊透露因為習慣早上7點起身，所以如今每日凌晨四點收廠再返屋企，得一小時睡覺。「都幾辛苦，所以我又request放一兩日假。」但她認為辛苦係值得，又希望可見證更多香港運動員奪金。「因為自己係鍾意睇運動，覺得有趣嘅會mark 低，當我知道要做主持時都做咗好多功課，因為人生就係不斷咁學嘢。」

李麗珊透露因為習慣早上7點起身，所以如今每日凌晨四點收廠再返屋企，得一小時睡覺。（葉志明攝）

另外，講到日前江旻憓奪金後，在接受香港傳媒訪問時，HOYTV突然遞上耳機疑似爭獨家一事，李麗珊原來毫不知情。「我淨係睇到個mon話會做大會訪問，其實如果我冇記錯，當時係小倫同佢祝賀，主要係想恭喜佢。（會唔會覺得浪費咗機會？）因為整個過程我唔係好清楚，不過點都好，大家都係想睇到Vivian開心一面，我真係唔係好清楚發生咩事。」