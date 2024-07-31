44歲胡杏兒罕半裸示人　馬爾代夫撇甩囝囝歎Spa曬白滑香肩

近年長期在內地工作的胡杏兒，與老公李乘德（Philip）及三名兒子到馬爾代夫過暑假，享受陽光與海灘，連環出POST分享旅程。家庭樂之餘杏兒都有為自己留下私人時間，更罕曬出浴半裸照﹗



胡杏兒一家五口馬爾代夫放暑假 泳裝騎老公膊馬曬白滑長腿

胡杏兒入行25年獎項大曬冷 重戴季軍后冠勁感觸最重要非視后獎？

胡杏兒一家五口到馬爾代夫旅行。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒帶多套泳衣去馬爾代夫。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒帶多套泳衣去馬爾代夫。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒換上泳裝曬好身段。（IG：@myoliemyolie）

早前慶祝入行25周年的胡杏兒，趁7月份三名兒子放暑假，一家五口到馬爾代夫享受陽光與海灘，杏兒換上多套泳裝與囝囝玩水，更晒出一雙又白又滑長腿同老公玩騎膊馬。7月30日杏兒爭取時間ME TIME，以bra-top配瑜伽褲上陣做空中瑜伽，更去做SPA紓緩疲勞。杏兒在浴缸半裸露出白滑香肩及背部，泡泡僅僅遮住重要部位相當誘人。

胡杏兒一家在馬爾代夫相當盡興。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒一家在馬爾代夫相當盡興。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒一家在馬爾代夫相當盡興。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒綠色泳衣相當吸睛。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒綠色泳衣相當吸睛。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒偷閒做瑜珈。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒偷閒做瑜珈。（IG：@myoliemyolie）