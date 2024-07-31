76歲石修分享凍齡秘訣　笑稱湊孫運動量最大：叫聲爺爺乜都得晒

石修今午（31日）出席「全城義剪中」宣傳活動，身穿西裝外套嘅石修，身形甚弗，完全唔似76歲。他接受訪問時透露，剛由大馬完成新劇宣傳返港，劇中他與米雪飾演夫妻，問到有否交流凍齡心得，石修即謂：「佢好勤力，每日一早6點就去跑步，我咁懶當然唔敢諗，但都受佢影響，keep 得好係應該，因為工作唔定時，所以要有好狀態。我習慣每日都一小時運動，除急步行外，都會做柔軟運動，可以令筋骨鬆啲，減慢肌肉收縮。」

石修今午（31日）出席「全城義剪中」宣傳活動。（梁碧玲）

除咗急步行外，石修呢幾年最大嘅運動一定係湊孫，提到歲半孫女Luna，石修即時笑得冧滋滋，「湊孫運動量好大，因為佢歲半，開始行嘅階段，而家識得走，我有機會當值湊孫時要好小心，跟得佢好貼，佢嚟我屋企時，我嗰日付出嘅體能比平時運動仲要多。」雖然湊孫攰，但聽到孫女一聲「爺爺」，石修都話零抵抗，「佢一聲爺爺我就咩都得，對太太一聲嫲嫲就冧晒，都係幾樣嘢，爺爺、嫲嫲、mum mum。（有求必應？）我覺得唔好有太多限制俾佢，因為佢喺發展階段，小朋友每一分一秒都係吸收緊。」

76歲依然咁靚仔。（梁碧玲）

石修表示因為仍有戲癮，所以至今仍在幕前工作，未考慮做幕後。（梁碧玲）

石修向來與兒子陳宇琛（Sam）亦父亦友，自從孫女嘅出現，令親情更成熟。問到會否想再抱孫，石修笑言唔輪到佢講，但如今已有了最好的禮物，一切皆可順其自然。