前𡃁模女神無懼素顏示人家居打扮流露師奶味 出道有翻版阿嬌稱號
撰文：崔力生
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現年34歲的盧頌之（DaDa Lo），是周秀娜師妹，當年與蔡穎恩（Evelyn）、陳嘉寶（Anjaylia）、陳俞希（Hailey）及A.Lin（裴殷）等組成「八模兵團」推出寫真，當中她與A.Lin分別被指似阿嬌鍾欣潼和阿Sa蔡卓妍，率先彈出，經常孖住示人，可惜星途高開低走，發展平平。
如今，兩人都已成為幸福人妻，有著自己的家庭，A.Lin下嫁許廷鏗哥哥許永鏗，婚後育有一女；而盧頌之亦於前年與大隻仔趙勁皓（King）正式簽字結婚，並先後為對方誕下一女一子，湊夠一個「好字」。
近年，盧頌之似乎專心相夫教子，已漸漸淡出幕前，而且社交平台自去年12月中後已沒有更新，並轉為「不公開」，非常低調。不過近日，周汶錡經理人Simon就在社交平台分享了盧頌之一家四口為他慶生的照片，意外令盧頌之近照曝光。
Simon「契女」、「契仔」稱呼對方一對子女，可見關係密切。而相中盧頌之則成為焦點，一身居家Look打扮的她，沒有以往幕前的濃妝豔抹，以素顏示人，並有少少發福流露出幸福師奶味，但狀態依然不錯，一對子女也遺傳了她兩公婆的高顏值，非常可愛精靈，一家四口美滿幸福。