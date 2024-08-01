前𡃁模女神無懼素顏示人家居打扮流露師奶味　出道有翻版阿嬌稱號

現年34歲的盧頌之（DaDa Lo），是周秀娜師妹，當年與蔡穎恩（Evelyn）、陳嘉寶（Anjaylia）、陳俞希（Hailey）及A.Lin（裴殷）等組成「八模兵團」推出寫真，當中她與A.Lin分別被指似阿嬌鍾欣潼和阿Sa蔡卓妍，率先彈出，經常孖住示人，可惜星途高開低走，發展平平。

「八模兵團」成員︰（左起）Crystal（溫雅妍）、Evelyn（蔡穎恩）、Anjaylia（陳嘉寶）、Hailey C.（陳俞希）、Dada（盧頌之）、Annie G.（吳燕安）、A.Lin（裴殷）及Isabel L.（賴慧敏）。（視覺中國）

盧頌之當年是周秀娜師妹，與A.Lin（裴殷）經常孖住示人。（視覺中國）

如今已升呢做媽咪。（IG@dadaloooo）

如今，兩人都已成為幸福人妻，有著自己的家庭，A.Lin下嫁許廷鏗哥哥許永鏗，婚後育有一女；而盧頌之亦於前年與大隻仔趙勁皓（King）正式簽字結婚，並先後為對方誕下一女一子，湊夠一個「好字」。

盧頌之與大隻仔趙勁皓（King）結婚，組成一家四口。（（IG@dadaloooo）

A.Lin下嫁許廷鏗哥哥許永鏗並育有一女。（IG@alinchuuu）

兩人感情要好。（IG@dadaloooo）

帶埋小朋友聚會。（IG@dadaloooo）

近年，盧頌之似乎專心相夫教子，已漸漸淡出幕前，而且社交平台自去年12月中後已沒有更新，並轉為「不公開」，非常低調。不過近日，周汶錡經理人Simon就在社交平台分享了盧頌之一家四口為他慶生的照片，意外令盧頌之近照曝光。

盧頌之出道時有「翻版阿嬌」稱號。（IG@dadaloooo）

好靚女。(Dada Lo 盧頌之@Facebook)

Simon「契女」、「契仔」稱呼對方一對子女，可見關係密切。而相中盧頌之則成為焦點，一身居家Look打扮的她，沒有以往幕前的濃妝豔抹，以素顏示人，並有少少發福流露出幸福師奶味，但狀態依然不錯，一對子女也遺傳了她兩公婆的高顏值，非常可愛精靈，一家四口美滿幸福。

盧頌之有樣有身材。（視覺中國）

盧頌之近照流露出幸福師奶味，但狀態依然不錯。（小紅書）

一家四口。（IG@dadaloooo）

美滿幸福。（IG@dadaloooo）