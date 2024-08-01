大佬B吳志雄內地登台被爆收14萬　投資餐廳連環執笠狂接騷還債

曾在《古惑仔》電影系列中飾演「大佬B」的吳志雄自淡出影圈後，轉戰內地發展，更進軍飲食界開設私房菜及火鍋店，生意搞得有聲有色。大佬B曾與朋友合資人民幣1500萬在深圳開設面積逾三萬呎的私房菜「志雄廚房」旗艦店，但去年突然傳出餐廳已結業，其後大佬B接受訪問時亦直認於深圳開設的5間餐廳已全部執笠。不過大佬B未有放棄，他集合投資者豪擲三千萬再於深圳開設私房菜會所，大展拳腳！

「大佬B」的吳志雄自淡出影圈後，轉戰內地發展，更進軍飲食界開設私房菜及火鍋店，生意搞得有聲有色。（影片截圖）

2021年大佬B與朋友合資人民幣1500萬在深圳開設私房菜「志雄廚房」旗艦店，當時更大力宣傳。（微博圖片）

於深圳開設的5間餐廳已經全部結業。（網上圖片）

除了繼續搞飲食生意之外，大佬B亦密密接登台騷搵真銀，早前他就現身湖南一間酒吧演出，大唱《友情歲月》、《刀光劍影》等《古惑仔》歌曲，依然中氣十足，寶刀未老，更有網民大爆他的出騷價為13萬人民幣（約14萬）一場！

大佬B（吳志雄）強勢回歸。（梁碧玲攝）

四出登台。（影片截圖）

早前他就現身湖南一間酒吧演出。（影片截圖）

大唱《友情歲月》、《刀光劍影》等《古惑仔》歌曲。（影片截圖）

依然中氣十足！（影片截圖）

寶刀未老！（影片截圖）

大佬B曾透露自去年9月前亞洲先生黃竣鋒在他的餐廳外遇襲後，生意一落千丈，為了維持餐廳運作，大佬B四出登台，一年接了120場騷「跑數」，但期間卻發現餐廳陸續出現問題，除了有人監守自盜之外，又有部分股東簽帳不還，甚至將原本應該入落餐廳戶口的錢據為己有，最後他唯有忍痛結業。由於大佬B之前曾私底下向朋友借錢開餐廳，為了還清債務，他唯有狂接登台騷，即使要遠赴雲南他都照接，更完全沒有怨言，只希望盡快還錢給朋友。而大佬B投資的新餐廳亦已開業，當時程美段（Kiwi）亦有現身開張儀式！

程美段現身大佬B深圳私房菜開張儀式。（影片截圖）

程美段現身大佬B深圳私房菜開張儀式。（影片截圖）

大佬B拍片宣傳自家私房菜餐廳。（影片截圖）

同孫仔玩。（影片截圖）

好開心。（影片截圖）