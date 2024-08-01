龍婷「Hello Kiss」丘亞葵斷正被飛出慈善騷 歌唱事業隨時凍過水
撰文：吳順芯
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現年43歲的龍婷憑參加《中年好聲音》而爆紅，更獲邀擔任許冠傑演唱會嘉賓，歌唱事業如日中天。可惜早前被爆出與65歲已婚演唱會製作人丘亞葵車廂激吻「Hello Kiss」斷正，惹起全城關注。事件發生後一直「潛水」的龍婷雖然透過TVB否認兩人有感情關係，但有消息指龍婷已遭公司雪藏，原定在8月10日演出《星光熠熠耀保良》，已落實被飛出演出名單。
龍婷爆出桃色新聞後，即被自稱前鄰居大爆一早已婚，其後再有傳龍婷早在一年前就已離婚，並育有一女，女兒亦曾於節目公開亮相。當時有網民拍得龍婷跟另一中年男士在商場行街，經過今次「Hello Kiss」斷正，原本形象正面的龍婷人氣直插谷底，相信TVB將會將龍婷收入雪櫃。
《星光熠熠耀保良》即將於8月10日舉行，門票於6月底開售，龍婷一直在演出名單上，海報亦印有她的照片。「Hello Kiss」事件爆出後，大會一直未有更新嘉賓名單。有網民發現，保良局官方網頁中，有關《星光熠熠耀保良》的演出名單，已經刪走龍婷的名字。有傳媒向《星光熠熠耀保良》的監製何小慧求證，何小慧證實龍婷當晚將不會參與演出，至於是辭演或是被飛出節目，何小慧表示只是TVB通知，龍婷屆時將不在港。