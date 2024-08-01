AGA江海迦巡唱深圳站邀林德信任嘉賓　形容對方：好重要嘅一個人

江海迦（AGA）日前於深圳灣體育中心春繭體育館舉行《AGA ONEDERFUL LIVE》深圳站，是內地巡演的第四站。開騷當日深圳下起連場大雨，不過亦無阻粉絲熱情，能容納9000人的場館全場爆滿。

江海迦（AGA）日前於深圳灣體育中心春繭體育館舉行《AGA ONEDERFUL LIVE》深圳站。

AGA為今次深圳站演出特別準備兩套由外國空運到場的新戰衣，一套是火紅色高衩長裙，大騷曼妙身材。

AGA為今次深圳站演出特別準備兩套由外國空運到場的新戰衣，一套是火紅色高衩長裙，大騷曼妙身材，另一套是全白色如海浪設計的長裙，姿態瀟灑飄逸。

另一套是全白色如海浪設計的長裙。

好靚！

AGA邀請到相識超過10年的好友林德信擔任嘉賓，二人合唱經典英文金曲《How Deep Is Your Love》，說起二人相識經過， AGA自爆自己以前是「Rock妹」。她說：「大家有所不知，其實我曾經都係一位Rock Girl嚟。幻想唔到係咪？我見到大家腦海好多問號！我入行前玩第一隊Band嘅原因，就係因為Alex拉我入去，所以度過咗一段用搖滾音樂表演嘅時間。Alex亦畀咗好多鼓勵我，令我鼓起勇氣踏出創作嘅道路。Alex係我音樂事業中好重要嘅一個人，所以好多謝你，好開心可以喺今場邀請到你做嘉賓。」

勁歌熱舞。

自彈自唱。

林德信補充說：「補充吓佢講嘅故仔，有一晚我喺Music Bar同朋友Jam緊音樂，嗰間Bar好正，所有人都可以隨意上舞台一齊玩。當我喺度唱歌嘅同時，突然之間聽到後面有個唔識嘅女仔彈住琴唱歌。然後我擰轉頭，見到『咦，靚女嚟㗎喎！』我就係咁認識咗AGA，然後我哋好快組咗隊Band。」AGA又笑言，自己曾擔任Alex第一首歌嘅的MV女配角，是有飯盒的特約演員，還打趣叫樂迷不要找來重溫，之後交舞台給林德信獻唱《敢愛敢做》。

AGA江海迦請來林德信擔任個唱嘉賓。

兩人在台上合唱兼講故。

AGA剛推出新歌《DRUNK DIAL》，於深圳站舞台首次公開演出，她說：「首先要介紹一下，我將會推出一張全新專輯。呢首歌係我七年前寫起，故事啟發自一位朋友，講述關於飲醉酒後打畀朋友㗎，而我每一次都會阻止佢。就係因為呢個原因，所以我寫咗呢首歌，展開呢個新碟計劃。好開心可以喺呢度同大家分享新碟嘅第一首作品《DRUNK DIAL》！」同時舞台上螢光幕播放出MV，樂迷能夠同步欣賞。

由於現場反應熱烈， AGA亦感激樂迷無懼風雨入場支持，所以為大家送上兩次encore，唱出《Wonderful U》及《See You Next Time》，為演唱會畫上完美句號。

AGA江海迦施展渾身解數。