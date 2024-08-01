TVB童顏小花離巢生活富貴周遊列國　度假曬Bikini：再不拍就老了

現年38歲的樂瞳自2017年約滿TVB離巢後，轉型從商，經營網上賣酒生意，升呢做老闆，但她依然不時在社交平台分享靚相大派福利，深受網民喜愛。近日去了越南旅行的樂瞳，在IG曬出度假靚相，並寫道：「自從年頭去過日本其實都有大半年沒飛了🤪大家經常看到的旅遊照其實都是throwback😅因為之前拍的照片影片太多了所以作為記錄也跟大家分享🥰在香港很少拍照也是如常平淡地生活着，所以一去旅行就會拍很多，趁還能照騙一下大家就留個倩影吧😜」。

樂瞳在2017年約滿TVB離巢。（IG@loktungcilla）

大派福利！（IG@loktungcilla）

升呢做老闆。（IG@loktungcilla）

近日去了越南旅行。（IG@loktungcilla）

大曬度假靚相。（IG@loktungcilla）

雖然樂瞳自嘲「再不拍自己就老了，再不拍照就胖了。」但相中所見，以藍色Bikini上陣的她大騷美好身段，一身白滑肌膚十分吸睛，見她一邊歎香檳一邊欣賞美景，非常享受，網民紛紛留言激讚！

以藍色Bikini上陣。（IG@loktungcilla）

一邊歎香檳一邊欣賞美景。（IG@loktungcilla）

一身白滑肌膚十分吸睛。（IG@loktungcilla）

愈來愈富貴。（IG@loktungcilla）

依然童顏。（IG@loktungcilla）

不時到米芝蓮餐廳大嘆美食。（IG@loktungcilla）

好性感。（IG@loktungcilla）

近年轉型從商的樂瞳將生意做得有聲有色，生活亦愈來愈富貴，不但不時到米芝蓮餐廳大嘆美食，熱愛旅遊的她更經常周遊列國，去年已經遊遍冰島、以色列、希臘、法國、意大利、日本、泰國等等。樂瞳曾表示由藝人轉行從商沒有太大心理包袱，剛開始時會聆聽各方意見，亦會向別人派卡片，以新身份自我介紹，將好酒好東西推介給客人。

冰島旅行。（IG@loktungcilla）

經常周遊列國。（IG@loktungcilla）

經常周遊列國。（IG@loktungcilla）

以色列。（IG@loktungcilla）

意大利。（IG@loktungcilla）

法國。（IG@loktungcilla）

希臘。（IG@loktungcilla）