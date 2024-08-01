巴黎奧運｜土耳其51歲射擊手零裝備上場　霸氣側漏被稱：劉德華！

巴黎奧運當中，早兩日出現一位單手插袋，戴着專業視具，腰上掛着一隻毛公仔的韓國射擊選手，帥氣程度更迷倒了網民，因冷酷氣場被稱為「女版John Wick」，連馬斯克（Elon Musk）亦讚嘆不已。原來男子組方面亦出現一位土耳其「John Wick」，不過這位土耳其選手就沒有使用專業比賽裝備，只戴了一副普通眼鏡就上場，而更誇張的是，他真的贏得了一面銀牌！這位土耳其51歲射擊選手優素福·迪凱奇的照片在網上傳開後，更有網民稱他為「奧運版劉德華」。



土耳其51歲射擊手優素福·迪凱奇（Yusuf Dikeç）零裝備上場，真係型到爆！（網上圖片）

氣場好似劉德華。（劇照）

土耳其51歲射擊手優素福·迪凱奇（Yusuf Dikeç）零裝備上場，真係型到爆！（網上圖片）

據官方資料顯示，這位土耳其選手其實相當「猛料」。優素福·迪凱奇（Yusuf Dikeç）今年51歲，今年參加了10米氣手槍混團比賽，雖然他沒有穿上專業比賽裝備，但其實他已經是2008年開始參奧運的五朝元老，而且更是2014年世界射擊錦標賽男子25米中火手槍、男子25米標準手槍金牌得主、男子10米氣手槍銀牌得主和男子25米標準手槍團體銅牌得主、2023年歐洲運動會男子10米氣手槍團體銀牌得主、2023年世界射擊錦標賽混合團體10米氣手槍銀牌得主等，贏得多項世界性賽事。

原來優素福·迪凱奇（Yusuf Dikeç）係職業軍人！（網上圖片）

為什麼他會這麼強？原來他並不是全職運動員，而是職業軍人！難怪外國網民紛紛都說：「殺手是本業嗎？」

👇佢以前比賽一樣唔用👇