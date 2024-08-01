前金像獎女配內地街巷跳舞冇人認得　本人7字回應霸氣而不失禮貌

現年57歲的劉喬方（前名劉玉翠）拍過不少繪炙人口的影視作品，尤其在《天龍八部》中扮演的阿紫及《鹿鼎記》中扮演的建寧公主，至今仍令人印象深刻。近年，劉喬方移居內地，專注北上發展，除了當上直播主和KOL外，也不忘演員身分，參與不同的綜藝節目、劇集等，保持人氣。

劉喬方在1997年TVB版本的《天龍八部》中飾演阿紫。（劇照）

劉喬方身形嬌小，所以在演繹建寧公主時特別可愛。（視頻截圖）

劉喬方近年主力內地發展，之前在內地真人騷《無限超越班》中提起辛酸史爆喊。（《無限超越班》截圖）

劉喬方近年還當上直播主和KOL，多方面發展。（微博圖片）

日前，正在佛山開工的劉喬方，難得早收工，吃完飯後便走到附近的嶺南天地遊覽，期間還舞癮起，在充滿特色的街巷上跳隻舞，帮助一下消化，她還幽自己一默：「只要你不尷尬，尷尬的就是别人」。片中，快將登「6」的劉喬方，以一頭短金髮示人，樣子沒有太大變化，在無濾鏡下一樣顯得年輕，就像吃了防腐劑一樣，令人驚嘆。

劉喬方日前趁早收工，吃完飯後便走到充滿特色的街巷上跳隻舞。（小紅書）

期間有路人經過及看著。（小紅書）

劉喬方沉醉於舞蹈之中。（小紅書）

劉喬方跟隨音樂郁動身體，享受著跳舞的快樂，動作充滿活動，雖然期間有路人走過並看著她，但絲毫無影響劉喬方沉醉於舞蹈之中。有網民留言：「路人竟然識不到你，仲掂行掂過。如果係我一定捉住你，影張相」；劉喬方霸氣而不失禮貌回應：「有被捉住很多次」。有網民突破盲腸：「路人只看到背影，沒認出來很正常，看正面肯定認得。」

非常享受。（小紅書）

劉喬方還幽自己一默：「只要你不尷尬，尷尬的就是别人」。（小紅書）

好開心。（小紅書）

另外也有網民留意到：「點解我覺得你很尷尬！急急腳跳完交功課！被迫咁！」劉喬方也親自回覆：「前面有位不認識的男士在盯著」，還講笑：「重點是不俊的，說笑而已」。十分親民。

劉喬方親自回覆網民。（小紅書）

劉喬方親自回覆網民。（小紅書）

劉喬方親自回覆網民。（小紅書）

劉喬方親自回覆網民。（小紅書）

劉喬方入行第一部電影是《廟街皇后》，她更憑悲情舞女阿Yan一角勇奪香``港電影金像獎最佳女配角和最佳新人獎，其後又參演了不少劇集。2011年劉喬方約滿TVB後離巢，翌年轉投HKTV，但因港視不獲發牌，她在2013年宣布離開，不過劉玉翠就堅拒重返TVB，其後更北上發展。近年除了拍戲之外，她亦有參加內地綜藝節目，加入直播帶貨行列，閒時又相約圈中好友聚會，生活自在。

劉玉翠憑電影《廟街皇后》勇奪第10屆香港電影金像獎的「最佳新演員」和「最佳女配角」，創下一個紀錄。(劇照)

劉喬方憶述當年拍攝《天龍八部》過程辛苦。（小紅書）

劉玉翠不時在社交平台上分享生活點滴，也不時看到她以素顏示人。（微博圖片)