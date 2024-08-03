Edan林明禎荷蘭約會撐枱腳照流出　女神吃得滋味與Edan享二人世界

現年34歲的大馬女神林明禎樣靚身材正，條件極佳的她卻單身多年，鮮有公開感情生活。日前就有報道指她原來已暗撻男神級別，比她年輕7歲的男團MIRROR成員呂爵安（Edan），共譜姊弟戀。有讀者爆料指兩人愛得痴纏，本月更先後在台灣及歐洲拍拖旅行。而兩人為了保護愛苗，亦把保密工夫做足，社交網上也幾乎不會互動，以免戀情外洩，有共識低調發展地下情。

大馬性感女神林明禎樣子甜美、身材驕人，深受宅男喜愛。（資料照片）

Edan竟然大膽稱自己是Loong 9成員。（Threads@edanlui）

昨日Edan接受訪問時就否認戀情，但就承認的確有在歐洲與林明禎一起食飯。Edan 又解釋此次歐洲行是因為工作，他表示：「同明禎本身係朋友，所以喺歐洲有食飯，但純粹食飯啫，大家唔好諗咁多，台灣係同屋企人去。」問到與林明禎有無發展空間？Edan說：「唔敢諗，都係專注工作。(佢係咪你嗰type ?) 咁我相信佢絕對係女神，我有睇佢作品，好欣賞佢。」Edan又謂不敢再同林明禎食飯，但他表示如果有將來有好消息的話，並不介意公開。最近網上就流傳疑似Edan與林明禎在荷蘭約會一起撐枱腳的照片，相中可見兩人在一食肆內對住坐用餐，林明禎更是吃得相當滋味。據悉當時同枱並沒有其他人，兩人邊品嚐美食邊享受二人世界。

網上流傳疑似Sdan與林明禎於歐洲撐枱腳照片。(網上圖片)

林明禎。(ig圖片)

林明禎。(ig圖片)

林明禎。(ig圖片)

Edan。(ig圖片)