TVB綜藝x輕短劇《我們家的料理》　飲食節目外表實質係泰式BL劇？

上年無綫（TVB）宣布整合J2台、無綫財經、體育、資訊台結合成新頻道TVB Plus。近期除了如常有《玲玲友情報》、《開卷》之外，還播出了《怪宿宿》、《直播靈接觸》等有特色的節目。當然，正值巴黎奧運期間，大家轉台或打開電視的動力，可能就只有「睇奧運」這個因素。



28歲倪嘉雯 配 19歲馮皓揚嘅姐弟戀。（截圖）

玩日劇風？

年頭《我們家的料理》煞科曾掀起「一點點」的討論，除因為這是在TVB Plus播出的劇集以外，也因為是新模式，微劇集加上輕綜藝而受到關注。《我們家的料理》將於8月12日播出，最近TVB Plus亦開始宣傳工作。從其釋出的預告片中所看，不難猜到製作組意向主攻年輕人市場而在畫風、劇情加上日本偶像戀情劇元素，例如畫風偏向以素色、粉色為主，構圖簡單，且背景也較單一，最重要的一點，《我們家的料理》集中於顧定軒、馮皓揚、倪嘉雯、胡敏芝 四位身上。

倪嘉雯為網台「冬OT」加入TVB的小花，近年參演過《換命真相》、《雙生陌生人》及《十八年後的終極告白2.0》，而且也做過兒童節目《Hands Up》、《DM旅導遊》、《HOME即是識》等綜藝節目主持。（IG圖片）

胡敏芝主持過《冇人性教育》、《不正常愛情研究所》、《野外步出3玩野加大馬》等節目，經驗相對上也豐富。（IG圖片）

隔籬台「造星」顧定軒過檔

顧定軒、馮皓揚、倪嘉雯、胡敏芝 四位主角亦各有特色。29歲的顧定軒為香港新一代演員，過去曾出演電影《藍天白雲》與《翠絲》等，更曾出演過協助弒親的少年犯及跨性別人士，其後亦參與過郭富城主演的《麥路人》、《那些我愛過的人》、《男排女將》等電影，其後亦參加過「隔籬台」ViuTV的《全民造星III》，對TVB觀眾來說絕對是新鮮。

馮皓揚憑《媽媽的神奇小子》少年版蘇樺偉一角奪得第四十屆香港電影金像獎最佳男配角。（葉志明 攝）

顧定軒笑指有一幕NG，在拿走放在門口的飯菜期間，掉下了其中一條菜，然後馬上拾回。導演Gilitte笑指畫面最後有放在《電子靈》的上映版本中。（葉志明 攝）

金像「最佳男配角」馮皓揚

另一位男演員馮皓揚更有知名度，曾憑電影《媽媽的神奇小子》飾演少年蘇樺偉一角奪得第40屆香港電影金像獎「最佳男配角」獎項。說起來，原來馮皓揚在2022年7月上過無綫電視藝員訓練班學員，不過他上了一堂後就退學，可能是覺得不適合吧。去年，馮皓揚亦參演了《法證先鋒6 倖存者的救贖》。

如果只係拍顧定軒加馮皓揚，話唔埋仲好睇。（截圖）

睇完預告片，真係有一刻懷疑倪嘉雯同胡敏芝只係「搭單」令成件事冇咁hehe。（截圖）

睇完預告片，真係有一刻懷疑倪嘉雯同胡敏芝只係「搭單」令成件事冇咁hehe。（截圖）

TVB小花純粹係「搭單」？

《我們家的料理》以兩位「外援」搭配TVB小花，倪嘉雯為網台「冬OT」加入TVB的小花，近年參演過《換命真相》、《雙生陌生人》及《十八年後的終極告白2.0》，而且也做過兒童節目《Hands Up》、《DM旅導遊》、《HOME即是識》等綜藝節目主持。胡敏芝是J2ers之一，也主持過《冇人性教育》、《不正常愛情研究所》、《野外步出3玩野加大馬》等節目，經驗相對上也豐富。

顧定軒、馮皓揚的「泰國BL劇式」的互動。（截圖）

咩係「微劇集 x 輕綜藝」

綜合以上資料，四位主角/主持明顯就是 演技加上主持上的配搭，難怪TVB會以「微劇集 x 輕綜藝」為宣傳焦點。至於「好唔好睇」就.....可能將《我們家的料理》當作成一個變種版的煮食節目較為合適吧。

用「泰式BL劇」做賣點仲好

另一要點，從宣傳片中可以看到，除了有男女配搭的互動外，顧定軒和馮皓揚之間的互動更多，某幾幕之中還看到兩人有「泰式BL劇」的互動，相信這也是《我們家的料理》另一個賣點吧。

十分有BL既視感。（截圖）

十分有BL既視感。（截圖）