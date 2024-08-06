沈殿霞契仔罕現明星足球隊　62歲依然Keep到與曾華倩有過一段情

講起陳庭威這個名字，資深劇迷一定不會感到陌生，TVB藝員訓練班出身，曾同梁朝偉在《新紮師兄續集》合作；其後過檔亞視走紅，演出過《豪門》、《勝者為王》和《我來自潮州》等多套繪炙人口劇集，加上靚仔斯文外型，成為亞視「師奶殺手」，並有「亞視一哥」之稱。

無綫出身的陳庭威，曾同梁朝偉喺《新紮師兄續集》合作。（電視截圖）

陳庭威過檔亞視後，憑《豪門》、《勝者為王》和《我來自潮州》打響知名度，更成為「亞視一哥」。（微博圖片）

陳庭威外型斯文靚仔。（《勝者為王》影片截圖）

《我來自潮州》非常經典。（《我來自潮州》影片截圖）

直到2004年拍完《8號巴士站站情》後，陳庭威離開亞視轉戰內地市場，成立了個人文化傳媒公司「威威世界」，主要是接騷、登台、搞活動，近年他還積極經營社交平台，增強人氣。至去年，幾乎絕跡香港娛樂圈的陳庭威，驚喜現身「亞洲電視66周年台慶」，隨即勾起不少觀眾集體回憶。

陳庭威現時主力內地發展，並成立了個人文化傳媒公司「威威世界」。（小紅書）

經常被捕獲。（小紅書）

陳庭威在內地有一定知名度。（小紅書）

陳庭威早前分享打拳片段，赤裸上身騷川字腹肌，外貌身形依然年青。（抖音圖片）

陳庭威去年驚喜現身「亞洲電視66周年台慶」。（資料圖片）

近日，陳庭威再次返港，並罕有現身由阿叻陳百祥領軍的香港精裝明星足球隊，不少網民驚嘆：「原來佢都識踢波㗎？」片段所見，陳庭威雖然已62歲，但這位昔日帥氣小生在零濾鏡下，無論外貌和身型Keep得算是不錯，對比同場的譚詠麟、陳百祥更加明顯，而且沒「膠味」。陳庭威在球場上跑上跑落，穿起波衫依然sharp醒，髮量更是令人羨慕，說他40歲都有人信，狀態極佳。

陳庭威近日回港。（小紅書）

與阿叻陳百祥領軍的香港精裝明星足球隊踢波。（小紅書）

外貌、身形仍keep到。（小紅書）

同場還有校長譚詠麟。（小紅書）

大合照。（小紅書）

陳庭威1984年畢業於TVB藝員訓練班，與郭富城、曾華倩、邵美琪、黎美嫻為同學。畢業後陳庭威參演了《新紮師兄續集》、《旭日背後》、《我本善良》等劇集。後在亞視成名，紅至台灣，拍《豪門》期間更與「肥姐」沈殿霞上契。

陳庭威是沈殿霞的契仔，又曾與曾華倩拍過拖。(微博圖片)

陳庭威同曾華倩曾經拍拖。（網上截圖）

陳庭威同曾華倩曾經拍拖。（微博圖片）

陳庭威在TVB發展時曾因對異性過分熱情被封為「人狼威」，情史也非常豐富，曾與陳雅倫拍拖4年，後分手收場。之後因拍《新紮師兄續集》時與曾華倩燃起愛火，兩人過檔亞視，一齊拍完《勝者為王》後，曾華倩稱難忍對方大男子主義，單方面宣布分手，陳庭威事後亦承認不夠細心，令感情無疾而終。去年陳庭威罕有回港亮相亞視台慶，大方談到現時是「自由身」，不欲再高調宣布戀情。