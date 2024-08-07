巴黎奧運｜全紅嬋被指遭TVB記者「抽水」　驚揭兩人非比尋常關係

巴黎奧運除了港隊張家朗、何詩蓓及江旻憓外，國家隊選手亦是焦點之一，其中17歲的跳水運動員全紅嬋絕對是今屆人氣選手，她日前與隊友陳芋汐完成女子雙人10公尺高台跳水的賽事，順利獲得奧運金牌，「無水花」出色表現獲大讚是跳水天才。

陳芋汐（左）及全紅嬋（右）日前在雙人10米台贏得金牌。（路透社）

巴黎奧運跳水女子雙人十公尺台決賽中，內地選手陳芋汐及全紅嬋奪得金牌。（Reuters）

今年無綫（TVB）派出前奧運跳水冠軍、有「難度王」之稱的大師兄何沖，獨家訪問全紅嬋及陳芋汐。何沖先熱情擁抱兩位小師妹，摸頭拍背脊以示鼓勵及恭喜，盡顯同門師兄妹的好關係。陳芋汐亦好奇為何大師兄會變成記者，兩人又全程望住何沖手上的公仔，反應十分可愛。

大師兄何沖訪問全紅嬋。（TVB截圖）

事隔幾日後，竟有網民「不識泰山」，直指何沖舉動無禮，疑似對全紅嬋及陳芋汐「抽水」；又指忽視了陳芋汐，只將焦點給予全紅嬋，並向何沖「教路」該如何做訪問。不過大批網民為何沖解釋，稱他非普通TVB記者，三人是關係極好的師兄妹，更紛紛為何沖抱不平，「外網甚至還有人說他為什麽隨便拍兩位妹妹的背，說他不尊重別人，真的是服了」、「這些人....不是年齡小，就是今年才看奧運的」、「陳芋汐還問他為什麽當記者了」、「人家是師兄 不會以為人家是普通記者吧」、「就是這些把他當普通記者的普通人在質疑別人，教他如何做記者」、「何沖和全紅嬋都是湛江的」。

何沖拍頭。（TVB截圖）

又拍背。（TVB截圖）

又攬。（TVB截圖）

自拍打卡。（TVB截圖）

何沖訪問表現突然被討論，有人指他抽水。（小紅書）

網民為何沖反駁。（小紅書）