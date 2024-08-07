仙氣港姐瑞士舉行浪漫婚禮　婚後繼續性感自爆曾微調打造精緻美貌

2018年落選港姐楊帆（Krystal）當年憑仙氣美貌令人眼前一亮，雖然最後大熱倒灶，但仍順利簽約TVB成為旗下藝人。不過楊帆其後決定退出娛樂圈並轉投金融界，近年更重返校園進修讀港大工商管理碩士（MBA），又創業大搞自家服裝品牌，發展得有聲有色。去年12月楊帆在IG宣布獲男友Dennis求婚成功，並大曬價值過百萬的3.5卡鑽戒，高調放閃！而兩人原來在上月於瑞士舉行婚禮，連日來楊帆曬出不少靚相，更公開與老公的相識過程！

楊帆（Krystal）擁有憑仙氣美貌。（IG@krystal_kyf）

創業搞服裝品牌。（IG@krystal_kyf）

做埋生招牌！（IG@krystal_kyf）

去年12月在IG宣布喜訊。（IG@krystal_kyf）

獲男友送上價值過百萬的3.5卡鑽戒求婚。（IG@krystal_kyf）

郎才女貌。（IG@krystal_kyf）

兩人在上月於瑞士舉行婚禮。（IG@krystal_kyf）

好登對。（IG截圖）

連日來楊帆曬出不少靚相。（IG@krystal_kyf）

楊帆在IG上載了婚禮片段，並寫道：「希望大家都可以嫁俾愛情💑其實因為天氣婚禮改期同埋改地點，好多花到唔到，安排馬又嚟唔到，但係因為呢場婚禮有我最愛嘅人，所以係我心目中都係最浪漫嘅婚禮，一起許下山盟海誓的地方。」片中所見，兩人在瑞士的美景下舉行浪漫婚禮，身穿露膊婚紗的楊帆，仙氣滿瀉，一對新人又攬又錫，Sweet到漏！有網民好奇兩人的相識過程，楊帆就回覆：「老公睇電視港姐見到我，然後諗到辦法識到我。」

楊帆上載了婚禮片段。（影片截圖）

一對新人又攬又錫。（影片截圖）

兩人在瑞士的美景下舉行浪漫婚禮。（影片截圖）

點擊下圖睇浪漫婚禮：

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婚後繼續性感！（IG@krystal_kyf）

大騷好身材！（IG@krystal_kyf）

有網民好奇兩人的相識過程。（IG截圖）

楊帆當年由內地來港讀書，以20歲之齡參選港姐。（資料圖片）

楊帆因外形出眾而被視為大熱門。（資料圖片）

楊帆當年由內地來港讀書並參選港姐，因外形出眾而被視為大熱門，但可惜最後20強止步，雖然落選後加入TVB發展，但就因人工低、機會少而決定轉投金融界，近年更一邊讀港大MBA，一邊創業搞服裝品牌，不過楊帆就自爆有意在讀完書後重返金融界。如今楊帆事業愛情兩得意，但原來她亦曾有容貌焦慮：「成日覺得自己肥咗，或者覺得自己唔靚，所以我都好努力維持自己。」她又自爆妝前妝後差好多，更坦言曾微調牙齒，做過醫美療程：「我覺得效果好好，成個人感覺精緻咗！但係打針呢啲，我仲唔敢，因為我老公話我去打就打死我。」

大派福利！（IG@krystal_kyf）

讀港大MBA。（IG@krystal_kyf）

楊帆自爆有意在讀完書後重返金融界。（IG截圖）

好性感。（IG@krystal_kyf）

經常大曬好身材。（IG@krystal_kyf）

楊帆外形出眾，但原來她亦曾有容貌焦慮。（IG截圖）

自爆妝前妝後差好多。（IG截圖）

更坦言曾微調牙齒，做過醫美療程。（IG截圖）