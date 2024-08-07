66歲逆齡男神機場發現被偷拍 即時反應令人意想不到
撰文：陳釗
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剛踏入66歲的苗僑偉（三哥），多年來保持高顏值，且身形fit爆，被封「中佬天花板」，早前他與姜皓文、周秀娜、陳家樂、胡子彤等到馬拉西亞拍攝由李燦琛擔任總監制的電視劇《無懼》時，空餘時間也不忘做gym，魄力十足，一點都不輸同場一眾比他年輕的男演員，而且他對太太「三嫂」戚美珍多年來一條心，簡直是男士學習的榜樣。
近年大幅減產的三哥，目前較多時間在加拿大，只有時有些活動或香港明星足球隊有比賽才回港，所以他再拍劇消失一出，令不少粉絲都相當期待。早前《無懼》劇組拉大隊到馬拉西亞取景拍攝，眾演員深受當地市民歡迎，尤其拍過多套膾炙人口劇集的三哥，人氣極高，成為大家集郵對象。
近日，有網民在馬拉西亞機場野生捕獲三哥，圖片所見當時三哥正在看電話，博主說，故一直在旁邊偷拍，最後被三哥發現，但對方的反應卻令博主意想不到。博主寫道：「機場偶遇tvb巨星，一開始還以為看錯人，結果被他發現了我一直偷看他，他讓我過去跟他拍照，人很友善，不會有明星架子。」
相中三哥親自揸機，戴著白色Cap帽和墨鏡的他，穿起一件藍色風褸，一身運動打扮精神又靚仔。有網民表示羨慕博主偶遇三哥，也有網民留言大讚：「太幸運了，三哥還是那麼帥」、「真的看起來很年輕」、「拖著老婆的背影好sweet好warm」、「名符其實中佬天花板」。
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