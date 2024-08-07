66歲逆齡男神機場發現被偷拍　即時反應令人意想不到

剛踏入66歲的苗僑偉（三哥），多年來保持高顏值，且身形fit爆，被封「中佬天花板」，早前他與姜皓文、周秀娜、陳家樂、胡子彤等到馬拉西亞拍攝由李燦琛擔任總監制的電視劇《無懼》時，空餘時間也不忘做gym，魄力十足，一點都不輸同場一眾比他年輕的男演員，而且他對太太「三嫂」戚美珍多年來一條心，簡直是男士學習的榜樣。

苗僑偉最近在馬來西亞拍攝由李燦琛擔任總監制的電視劇《無懼》。（IG圖片）

陣容令人期待。（IG圖片）

三嫂戚美珍都有同行。（小紅書）

二人拍拖、結婚多年依然恩愛如昔，形影不離。（小紅書）

近年大幅減產的三哥，目前較多時間在加拿大，只有時有些活動或香港明星足球隊有比賽才回港，所以他再拍劇消失一出，令不少粉絲都相當期待。早前《無懼》劇組拉大隊到馬拉西亞取景拍攝，眾演員深受當地市民歡迎，尤其拍過多套膾炙人口劇集的三哥，人氣極高，成為大家集郵對象。

苗僑偉開工都不忘做gym，魄力十足。（小紅書）

不輸同場一班後輩。（小紅書）

果然凍齡有術，非常厲害。（小紅書）

近日，有網民在馬拉西亞機場野生捕獲三哥，圖片所見當時三哥正在看電話，博主說，故一直在旁邊偷拍，最後被三哥發現，但對方的反應卻令博主意想不到。博主寫道：「機場偶遇tvb巨星，一開始還以為看錯人，結果被他發現了我一直偷看他，他讓我過去跟他拍照，人很友善，不會有明星架子。」

苗僑偉在馬拉西亞非常受歡迎。（小紅書）

被瘋狂捕獲。（小紅書）

有網民在機場捕獲到苗僑偉，心情興奮。（小紅書）

苗僑偉親自揸機。（小紅書）

相中三哥親自揸機，戴著白色Cap帽和墨鏡的他，穿起一件藍色風褸，一身運動打扮精神又靚仔。有網民表示羨慕博主偶遇三哥，也有網民留言大讚：「太幸運了，三哥還是那麼帥」、「真的看起來很年輕」、「拖著老婆的背影好sweet好warm」、「名符其實中佬天花板」。

「三哥」苗僑偉與「三嫂」戚美珍因1982年合作劇集《飛越十八層》相識繼而相戀 (《絕代雙驕》劇照)

苗僑偉非常重視家庭。（苗僑偉微博）

苗僑偉年初與黃日華父女及周潤發到郊外跑步行大運。（黃芷晴IG圖片）

身形keep得好好。（IG圖片）

苗僑偉被封「中佬天花板」。（IG圖片）